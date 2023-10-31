Путину мерещится, что США хотят расколоть Россию, а Украина "руками агентур западных спецслужб" повлекла беспорядки в Дагестане

Российский диктатор Владимир Путин заявили о роле соцсетей, спецслужбах и США как "корене зла".

Путин выступил на совещании по Дагестану.

Об этом пишет пропагандистское «издание» ТАСС.

Путин считает, что за беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят «спецслужбы стран Запада, действовавшие с украинской территории».

"События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентур западных спецслужб», - заявил Путин.

Он добавил, что ответственность несут и власти в Киеве — они "под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России".

Также якобы в Вашингтоне хотят продлить свою "глобальную диктатуру" и пытаются "с помощью хаоса" дестабилизировать своих конкурентов, включая Россию.

Мол, США пытаются использовать против России и ситуацию на Ближнем Востоке: "Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, — и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», - добавил Путин.

Ему мерещится, что ответственность за последние события в Ближневосточном регионе лежит на Соединенных Штатах: "Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке".

«Вместе с тем нельзя поддаваться эмоциям и забывать, кто действительно стоит за трагедией народов Ближнего Востока и извлекает из нее свою "кровавую ренту», - резюмировал Путин.

Напомним, что в воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тысячи взбешенных местных дагестанцев захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля.

В результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром разгромлен. ТСН.ua собрал все, что известно о еврейских "погромах" в России.

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