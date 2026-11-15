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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путину могут предложить выбор, от которого он дрогнет: журналист объяснил замысел США

Такой сигнал способен заставить Кремль пересмотреть территориальные требования, ведь перспектива членства Украины в НАТО вызывает у российского руководства более острую реакцию.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин

Путин / © Associated Press

Возможный сценарий, при котором Украина получает перспективу вступления в НАТО в обмен на выход из Донбасса может быть не окончательным предложением, а дипломатическим инструментом влияния на Москву.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист-международник Ростислав Хотин.

По его мнению, обсуждение возможного обмена Донбасса на членство в НАТО следует воспринимать, прежде всего, как сигнал Вашингтона российской стороне. Таким образом США могут показывать Кремлю альтернативу: если Москва и дальше будет настаивать на захвате украинских территорий, Киев может получить возможность присоединиться к Альянсу.

«Членство Украины в НАТО — это красная тряпка для Москвы. Это страшная болезнь безопасности — у них паранойя на этом», — объяснил Хотин.

Журналист отметил, что для российского руководства перспектива вступления Украины в НАТО может быть гораздо болезненнее, чем вопрос контроля над отдельными городами Донецкой области. Поэтому демонстрация такой возможности, по его убеждению, может заставить Путина задуматься о последствиях срыва переговоров из-за требований относительно остального Донбасса.

Отдельно Хотин обратил внимание, что Украина, по его мнению, недостаточно использует собственный внеблоковый статус как предмет международных договоренностей. Он подчеркнул: Соединенные Штаты и европейские партнеры не должны заранее исключать перспективу украинского членства в НАТО. Ведь сама возможность вступления в Альянс может стать рычагом влияния на Россию.

«У Украины есть своя внеблоковость, и своя нелепость может продать гораздо дороже, чем сейчас это происходит», — подчеркнул журналист.

По мнению Хотина, западным партнерам следует не повторять постоянно об отсутствии консенсуса относительно членства Украины в НАТО, а демонстрировать Москве, что приближение Киева к Альянсу является реальным сценарием. Такой подход мог бы укрепить позиции Украины за столом переговоров и побудить Кремль пересмотреть свои требования.

Ранее сообщалось, что США впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

Мы ранее информировали, что американские переговорщики расширили повестку дня мирных переговоров, добавив в нее вопросы будущей архитектуры безопасности Европы.

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