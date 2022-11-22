Путину на G20 якобы передали "проект мирного соглашения": что говорят РФ и Украина

И Россия, и Украина опровергают существование какого-то "проекта" от посредников, хотя СМИ уже обсуждают детали этого "соглашения".

В СМИ появилась информация, что якобы на саммите "Большой двадцатки" одна из стран-посредниц передала России проект возможного "соглашения" с Украиной.

Об этом пишет "Украинская правда".

Журналисты не указывают, о стране-посреднице идет речь, но ссылаются на источники в американской разведке.

О чем идет речь в "соглашении"

По информации издания, Путину предложили предложения вернуть оккупированные территории юга и востока нашего государства в Украину, включая Донбасс. Вопрос Крыма якобы был предложен вынести "за скобки" и заморозить любые разговоры о статусе полуострова на 7 лет. Тоже самое – со вступлением Украины в НАТО.

Одним из пунктов должно было стать прекращение ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры. Однако массовый ракетный обстрел РФ 15 ноября, в день саммита G20, показал, что россияне не приняли такие условия.

Позиция Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире общенационального телемарафона подчеркнул, что позиция Украины неизменна. Президент Владимир Зеленский представил на саммите G20 свою формулу мира, состоящую из 10 пунктов. В частности РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить репарации.

О каких-либо других соглашениях заместителю председателя ОП ничего не известно.

Как прокомментировали в РФ

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что РФ получила "проект мирного соглашения" от государства-посредника.

На ответный вопрос журналиста Песков ответил одним словом — "нет". Других комментариев пресс-секретарь российского диктатора давать не стал.

Переговоры с РФ: что известно

Украинский дипломат и политик Роман Бессмертный заявил, что пока ни о каких переговорах между Киевом и Москвой речь не идет. По его словам, в мире говорят о победе Украины, но до сих пор не решили, какой она должна быть.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия официально не обращалась к Украине с просьбой о мирных переговорах. Хотя в СМИ распространяется информация, что Кремль отчаянно пытается принудить Украину к переговорам, чтобы заморозить ситуацию.

В немецком издании Вild пишут, что Кремль хочет давить на Украину и Запад, чтобы заставить переговоры о прекращении огня.

По информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.