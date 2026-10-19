"Путину не место ни за одним столом": Сибига жестко высказался о переговорах без Украины

Андрей Сибига / © Associated Press

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Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России может поощрить Владимира Путина продолжать войну против Украины. Переговоры с участием Украины, США и России могли бы помочь быстрее завершить войну.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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«Приглашение Путина на встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином только подпитало бы его стремление к самовозвеличению и предоставило бы ему статус, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер, а военный преступник. А Россия — не мировое государство, а мировая проблема», — подчеркнул министр.

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Сибига подчеркнул, что Путин мог бы заслужить место за столом переговоров с президентами США и Китая только после серьезного шага к миру. В частности, таким шагом могло стать согласование на прекращение огня еще до встречи.

Однако, по словам главы МИД, Россия демонстрирует противоположное и усиливает террор против гражданского населения: «Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места ни за одним столом».

Путин предложил Трампу и Си саммит по поводу войны против Украины — что известно

Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит на форуме АТЭС в Китае. По данным WSJ, инициатива связана с поиском договоренностей по войне в Украине на условиях Москвы.

По данным издания, Кремль предложил провести переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность такой встречи обсуждается.

«Четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня пока нет, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — заявил он.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, глава Белого дома пока не согласился на проведение такого саммита, но может благосклонно отнестись к этой идее.

Комментируя вероятность трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина для обсуждения завершения войны в Украине, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что такие переговоры действительно обсуждались, однако окончательного решения по их проведению пока нет.

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