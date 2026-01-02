"Путину не нужна территория": российский экс-премьер назвал истинную цель Кремля в войне

Война России против Украины / © ТСН.ua

Несмотря на огромные потери российской армии при скромном продвижении на фронте, президент РФ Владимир Путин не откажется от своей конечной цели — вернуть Украину в орбиту влияния Москвы.

Об этом в комментарии The Times сказал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

«Путину не нужна территория. Он поставил перед собой цель уничтожить независимость Украины и не может отступить», — заявил он в разговоре с журналистами.

Касьянов добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не может добиться успеха в урегулировании российско-украинской войны, поскольку она не понимает сути этого конфликта.

По его словам, Вашингтон продолжает верить в то, что эта война якобы является «конфликтом двух лидеров, которых необходимо примирить».

В издании подчеркнули, что российские оппозиционеры и аналитики считают, что Путин рассматривает захват украинских территорий как второстепенный вопрос.

В своих выступлениях он и его высокопоставленные чиновники неоднократно говорили о необходимости устранить «коренные причины» войны, подразумевая под этим прозападное правительство Украины.

Напомним, украинский и американский историк Сергей Плохий считает, что хозяин Кремля не откажется от продолжения войны,а кризисная ситуация в экономике России может еще больше усилить его желание воевать.