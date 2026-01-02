- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1328
- Время на прочтение
- 1 мин
"Путину не нужна территория": российский экс-премьер назвал истинную цель Кремля в войне
Администрация президента США Дональда Трампа не может достичь мирного урегулирования войны в Украине, потому что не понимает сути конфликта.
Несмотря на огромные потери российской армии при скромном продвижении на фронте, президент РФ Владимир Путин не откажется от своей конечной цели — вернуть Украину в орбиту влияния Москвы.
Об этом в комментарии The Times сказал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов.
«Путину не нужна территория. Он поставил перед собой цель уничтожить независимость Украины и не может отступить», — заявил он в разговоре с журналистами.
Касьянов добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не может добиться успеха в урегулировании российско-украинской войны, поскольку она не понимает сути этого конфликта.
По его словам, Вашингтон продолжает верить в то, что эта война якобы является «конфликтом двух лидеров, которых необходимо примирить».
В издании подчеркнули, что российские оппозиционеры и аналитики считают, что Путин рассматривает захват украинских территорий как второстепенный вопрос.
В своих выступлениях он и его высокопоставленные чиновники неоднократно говорили о необходимости устранить «коренные причины» войны, подразумевая под этим прозападное правительство Украины.
Напомним, украинский и американский историк Сергей Плохий считает, что хозяин Кремля не откажется от продолжения войны,а кризисная ситуация в экономике России может еще больше усилить его желание воевать.