Путину не позавидуешь: Портников о резком изменении позиции Трампа и последствия для Украины

Трамп и Путин / © Associated Press

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Украинский журналист Виталий Портников объяснил, почему Дональд Трамп сегодня так резко изменил свое мнение по поводу диктатора Путина.

Об этом он написал в Facebook.

«С каждой минутой градус раздражения Трампа по отношению к Путину только увеличивается. Еще сутки назад Трамп выражал сомнения в том, что Путин желает завершения войны, а теперь на заседании американского у правительства он уже говорит о российском президенте как о человеке, который все время несет кучу ерунды», — пишет Портников.

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Что происходит

Журналист напомнил, что пять телефонных разговоров Трамп не замечал, что Путин над ним издевается и не идет навстречу ни одному из его пожеланий.

Причина в том, что Путин совершил ошибки в присущем ему стиле, считает Портников.

«Накануне шестого разговора с Путиным Трамп пошел на решительную уступку российскому коллеге: прекратил поставки оружия Украине. До этого частично были освобождены от санкций российские финансовые учреждения. И хотя формально это касалось только сирийского кейса, это был реальный сигнал», — напомнил он.

В ответ от Путина ожидали некую конструктивность или хотя бы ее имитацию. Например, объявить какое-то прекращение огня на 48 часов или в неделю, сообщить, что готов к переговорам в Стамбуле, сказать Трампу, что готовит новые предложения в дополнение к его меморандуму.

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«Но Путин решил — по непонятным причинам — что Трамп уже у него в кармане и можно больше не имитировать ничего. Он словно не заметил, что после двух предыдущих телефонных разговоров Трамп уже был раздражен. А может, решил, что если Трамп даже после этих двух телефонных разговоров продолжает идти на уступки, его раздражение не имеет никакого значения. И просчитался. Трамп явно был обижен тем, что и эти уступки ни к чему не привели. Обиженный настолько, что решил не комментировать разговор с Путиным в социальных сетях, хотя предварительно именно в социальных сетях его анонсировал. А отсутствие комментария в социальных сетях — это уже плохой сигнал», — пишет Портников.

Главный раздражитель для Трампа

Дальше произошло самое интересное. Путин проигнорировал и это раздражение Трампа, и отсутствие какого-либо комментария из Белого дома по телефонному разговору президентов. А устроил показательный массированный обстрел Украины. Обстрел начался синхронно с завершением телефонного разговора президентов, то есть был заранее запланирован как раз на финал этого телефонного разговора.

По мнению Портникова, это явилось главным раздражителем для Трампа.

«Неудачный телефонный разговор он еще бы пережил. Но обстрел сразу после разговора воспринял как демонстративное неуважение к себе. Ведь он все время просит Путина, чтобы тот не обстреливал мирные города. И то, что Путин это умышленно делает сразу после беседы с ним, является проявлением именно личного неуважения. А личное неуважение — главный комплекс Трампа. Это уже не на политическом уровне, это на уровне подсознания. И Путину удалось. Он фактически перечеркнул месяцы ухаживания, комплименты, портреты, всю эту фигню», — считает журналист.

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Что будет делать Путин дальше

Он предполагает, что Путин вряд ли будет что-нибудь исправлять. Просто вернется к обычной политике конфронтации.

«Только и здесь он может ошибиться. Поскольку Путин перешел к привычной политике конфронтации с Байденом, он имел дело с традиционным политиком, который просчитывал последствия каждого своего шага», — сравнивает журналист.

«Путину не позавидуешь»

«Путин теперь будет иметь дело с обиженным ребенком, который будет защищать свое достоинство и доказывать, что нельзя вытирать об него ноги. Потому что этот ребенок — президент Соединенных Штатов», — пишет Портников.

По его мнению, если Путин вовремя не осознает, что ему стоит опомниться и предложить Трампу что-то весомое — скажем остановит огонь на российско-украинском фронте — то диктатору не позавидуешь.

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Напомним, что сегодня Дональд Трамп удивил резким заявлением о Путине и заявил, что российский диктатор осыпает всех кучею лжи.

Также Трамп заявил, что возобновил военную помощь Украине.