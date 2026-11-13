Путину не удастся узаконить захваченные земли: генерал СБУ напомнил о важном историческом прецеденте

Путин / © Associated Press

Реклама

Даже если Россия сохранит контроль над частью захваченных украинских территорий, это не означает международного признания их российскими.

Об этом в эфире Эспрессо заявил директор Агентства по реформированию сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Реклама

Он подчеркнул, что даже продолжающаяся российская оккупация не даст Москве оснований требовать международного признания смены государственных границ Украины. В подтверждение своего мнения Ягун напомнил историю Литвы, Латвии и Эстонии, оккупированных СССР, однако международное сообщество не признало законным их включение в состав Советского Союза.

Реклама

«Я не исключаю, что может быть ситуация, когда часть территории Украины будет оккупирована, но точно ее никто не будет признавать. Однозначно все действия, которые Россия совершает на этой территории, будут признаваться противоправными», — отметил Ягун.

Отдельно генерал обратил внимание на американское законодательство, предусматривающее сохранение санкционных ограничений против России, пока она не покинет Крым. По его мнению, данная законодательная норма создает дополнительные препятствия для отмены санкций.

«В Соединенных Штатах есть закон, предусматривающий: если Крым остается в составе России, санкции не отменяют, пока Россия не выйдет из Крыма. Я не понимаю, как они собираются изменять этот закон, ведь точно не смогут просто так снять все санкции», — сказал он.

В качестве исторического примера Ягун снова упомянул балтийские государства. Несмотря на десятилетия советского контроля, международное сообщество не признало законность их аннексии. В конце концов через 50 лет Литва, Латвия и Эстония восстановили независимость.

Реклама

Также генерал-майор запаса СБУ прокомментировал позицию европейских государств по действиям России на временно оккупированных украинских территориях, в частности, принудительного влияния на идентичность детей.

По его словам, принятая декларация содержит положения о детях, которых заставляют отказываться от украинской идентичности. Речь идет, в частности, о вытеснении украинского языка и милитаризации несовершеннолетних.

«То, что они изменяют идентичность детей, запрещают украинский язык, милитаризуют их и так далее фактически признано геноцидом. Европа на нашей стороне и слава Богу», — подчеркнул Ягун.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли Россия готова к завершению войны против Украины.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны перехватить инициативу, разработать собственный мирный план, определить будущую архитектуру безопасности и начать диалог с Россией.

Новости партнеров

Новости партнеров