Путину не верит даже пропаганда: рупоры Кремля бунтуют и требуют правды о ситуации на фронте

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин пытается создать впечатление, что якобы хорошо знаком с ситуацией на фронте в Украине. Впрочем, так называемые военные блоггеры критикуют командование РФ из-за ложных сообщений о якобы успешных наступательных действиях оккупационной армии.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

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Во время мероприятия с личным составом Военно-морских сил Путин ответил на вопрос, из каких источников получает информацию о ситуации на поле боя. По словам диктатора, преимущественно использует данные официальных структур: командиров, солдат, спецслужб и чиновников, а затем якобы анализирует все поступающие к нему данные, чтобы сформировать собственные выводы.

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Упомянул «фюрер» и так называемых блоггеров, которых он иногда читает. Впрочем, говорит, некоторые из блоггеров «попадают в точку» и делают хорошую работу, но есть и преследующие только собственные интересы. Путин также утверждал, что информация из неопределенных публичных групп иногда также полезна, но может содержать «информационный мусор» и быть «опасной» для тех, кто не имеет «базового понимания… текущих событий».

Однако, отмечают американские аналитики, российские милблогеры давно жалуются, что командиры и чиновники РФ врут о наступлениях россиян на поле боя. Ранее в ISW наблюдали утечку карты Минобороны с апреля 2026-го, на которой изображены значительно преувеличенные заявления России о линии фронта на западе Запорожской области.

В то же время 28 июля российский милблогер заявил, что ситуация для оккупантов положительная только по направлению Александровки, но что «дела хуже» на других участках фронта. Другой заявил, что командование страны-агрессорки неоднократно отправляло штурмовые подразделения на задачи исходя из неточного понимания линии фронта.

"Кремль, в частности, привлек к сотрудничеству нескольких известных военных блоггеров, которые принимают и распространяют сфабрикованную версию о масштабных российских успехах, что ставит под сомнение, насколько использование Путиным источников из "блогов" улучшает его понимание реальной ситуации на поле боя", - говорится в отчете.

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Напомним, Кремль боится беспорядков из-за новой мобилизации . Некоторые представители служб безопасности стремятся к внедрению в РФ более жестких наказаний за нарушение валютного законодательства, усиление контроля над иностранными активами, ограничение виртуальных частных сетей (VPN) и введение выездных виз.

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