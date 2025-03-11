Путину нельзя доверять: фон дер Ляйен сделала мощное заявление

Российская Федерация – это враждебный сосед. Диктатору страны-агрессоры нельзя доверять. На фоне враждебности Кремля ЕС хочет использовать все свои финансовые рычаги для усиления и ускорения оборонного производства.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте.

"Путин снова и снова доказывает, что он враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать", — подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас существует настоятельная необходимость восполнить пробелы в военном снабжении Украины и предоставить Киеву надежные гарантии безопасности, но также обеспечить безопасность всего европейского континента.

Европейская дипломатка отмечает, что российский военный комплекс превосходит европейский, а Кремль тратит на вооружение больше, чем вся Европа вместе взята.

"Европейский парламент годами утверждал, что Европа должна делать больше. И вы были абсолютно правы. В эту более опасную эпоху Европа должна активизироваться. И это цель плана, который я представила лидерам (ЕС) на прошлой неделе. Его логика проста: Мы хотим задействовать все имеющиеся у нас финансовые рычаги для усиления и ускорения нашего обороны", - говорит политик.

Напомним, высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Путин не хочет мира. В частности, свидетельством тому являются последние обстрелы РФ Украины.

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