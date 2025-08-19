"Путину нельзя доверять": Каллас объяснила, почему Европа усиливает давление на Россию

Кая Каллас / © Associated Press

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз будет продолжать наносить удары по военной экономике России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов уже в следующем месяце.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение Каллас на платформе X.

Кая Каллся сделала это сообщение после виртуального саммита Европейского совета, посвященного войне в Украине. Мероприятие прошло через день после внеочередной встречи украинских и нескольких европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Каллас подчеркнула, что ощущение «единства между лидерами ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым». Она также добавила, что вынесла вопросы безопасности Украины и санкций против России на первое место в повестке переговоров министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе.

В своем сообщении на платформе X (бывший Twitter) Каллас заявила:

«Путину нельзя доверять, что он выполнит какое-либо обещание или обязательство. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно сильны и надежны, чтобы помешать России перегруппироваться и снова атаковать», — написала Каллас.

По информации Politico, Кайя Каллас заявила, что Россия не намерена отступать, и назвала империалистическую внешнюю политику Кремля настоящей причиной войны. Она добавила, что даже во время встреч делегаций Россия вновь атаковала Украину, а Путин затягивает переговоры, надеясь избежать ответственности. По ее словам, "Москва не прекратит войну, пока не поймет, что не может ее продолжать".

Эта позиция соответствует предварительному заявлению Каллас о том, что любое соглашение о прекращении войны, достигнутое Вашингтоном и Москвой, должно обязательно включать Украину и ЕС. Она подчеркнула, что соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей агрессии против Украины, НАТО и Европы.

"Международное право четкое: все временно оккупированные территории принадлежат Украине", - отметила представитель ЕС.

Кая Каллас также выступила против любых предложений, которые могут привести к вынужденным территориальным уступкам со стороны Украины.

Напомним, предложение Путина запретить вторжение в Украину законом не вызывает доверия . В ISW назвали инициативу Владимира Путина фикцией, напомнив, что Москва уже не раз нарушала свои обязательства.