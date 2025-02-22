Путину нужно, чтобы руки Трампа и его соратников были загрязнены кровью украинцев – Портников

Это точно не входит в план Трампа, который был уверен в несложности убеждения Путина в том, что необходимо прекратить огонь.

Президент России Владимир Путин не против переговоров по окончанию войны. Однако он хотел бы, чтобы переговоры продолжались на фоне военных действий, массированных обстрелов Украины и продолжения контактов с президентом США Дональдом Трампом. Путину нужно, чтобы руки Трампа и его ближайших соратников были запачканы кровью украинцев.

Такое мнение украинский журналист, публицист Виталий Портников выразил в эфире своего YouTube-канала.

Портников считает, что сейчас Трамп может руководствоваться не только антипатией к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Президент США может саму войну России против Украины воспринимать как неприятную новость с точки зрения его стремления возобновить отношения с Кремлем в рамках утопической идеи уничтожить российско-китайский стратегический союз.

"Но все это достаточно сложная мотивация той агрессивной риторики, с которой столкнулся Зеленский после российско-американских переговоров. Стоит напомнить, что до этих переговоров такой риторики не было. А отношение к Зеленскому, очевидно, уже тогда не было достаточно положительным", — обратил внимание Портников.

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По его мнению, после встречи российской и американской делегации в Саудовской Аравии Трамп убедился в фиаско своей идеи с тем, чтобы заставить Путина пойти на прекращение огня, чтобы впоследствии втянуть президента РФ в многолетний переговорный процесс, который мог бы продолжаться всю каденцию президента США. Путин и сам во время первого телефонного разговора с Трампом проигнорировал его предложение прекратить огонь на фронте.

Журналист акцентировал, что у российского президента совсем другой план того, как должны развиваться отношения Москвы и Вашингтона.

"Путин не против переговоров по окончанию российско-украинской войны. Однако хотел бы, чтобы эти переговоры продолжались на фоне военных действий на российско-украинском фронте и не мешали Путину продолжать массированные обстрелы украинской территории с разрушением гражданской инфраструктуры и убийством гражданских жителей", – объяснил Портников.

Более того, считает он, Путин хотел бы продолжения контактов с Трампом на фоне этих новых преступлений.

"Ему нужно, чтобы руки американского президента и его ближайших соратников были загрязнены кровью украинцев. И чтобы Соединенные Штаты стали союзником России просто потому, что с такой репутацией им будет некуда деться в цивилизованном мире. И речь идет не о том, чтобы был уничтожен стратегический союз России и Китая, а чтобы Соединенные Штаты Трампа стали в этом союзе младшим партнером", – рассказал журналист.

Он отметил, что это точно не входит в план Трампа, который был убежден в несложности убеждения Путина в том, что необходимо прекратить огонь, изменить украинские власти путем проведения выборов на фоне прекращения огня и затем начать переговоры.

По словам Портникова, президент США может понимать, что эти переговоры ни к чему не приведут. Однако Трампу важно, чтобы во время его пребывания в Белом доме не начались новые военные действия между Россией и Украиной.

"Большая война, которая может начаться после окончания его политической карьеры, не очень обходит Трампа. Он сможет тогда сказать, что во время его пребывания в должности активных военных действий не было. И снова повторить свое сакраментальное: вот если бы я сейчас был бы президентом, и сейчас бы войны не началось. И это практически все, что интересует Трампа в ситуации с российско-украинской войной", – объяснил журналист.

Напомним, накануне в статье издания The Economist говорилось, что Трамп хочет избавиться от Зеленского в должности президента Украины, который ему никогда не нравился.