Путину передали важное послание от Украины: Зеленский раскрыл неожиданные детали переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, которые 27 октября провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Речь шла о необходимости прекращения атак на украинскую энергетику и подготовке новой трехсторонней встречи.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении по итогам дипломатических контактов.

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По словам Зеленского, европейские лидеры подробно проинформировали его о содержании разговора с Путиным, который стал продолжением предварительных переговоров в Осло с участием представителей Украины, США, Европы и НАТО.

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Одной из главных тем стала необходимость реальных шагов России для снижения напряженности, прежде всего, прекращения ударов по украинской критической инфраструктуре.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно стороны обсудили подготовку трехсторонних переговоров Украины, США и России, запланированных на ноябрь на уровне переговорных команд.

Президент также отметил, что Финляндия и Норвегия, имеющие общие границы с Россией, напрямую заинтересованы в надежных договоренностях безопасности. Поэтому во время разговора были рассмотрены дополнительные форматы взаимодействия с европейскими партнерами для поддержки дипломатических усилий и обороны Украины.

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"Мир должен быть, деэскалация нужна, и затягивание войны Россией должно прекратиться", - подытожил Зеленский.

Переговоры с Путиным: что известно о предыдущих контактах

Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонные переговоры с Путиным. Разговор инициировали европейские лидеры после консультаций с Украиной. Ее целью было передать Кремлю украинскую позицию в преддверии предстоящей встречи в Абу-Даби.

Как сообщал Bloomberg, эти переговоры стали первым прямым контактом Путина с поддерживающими Украину ведущими европейскими лидерами после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле 2025 года. Им предшествовали дипломатические консультации в Осло 20 октября и визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию.

По итогам разговора Стубб назвал обсуждение откровенным и содержательным, подчеркнув, что для завершения войны необходимы прямые переговоры.

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В то же время, Кремль обнародовал собственную версию разговора. Путин снова заговорил о так называемых «первопричинах» войны и заявил, что долгосрочный мир возможен только с учетом интересов России. Также он традиционно обвинил НАТО и Евросоюз в якобы затягивании войны против Украины.

Трехсторонние переговоры Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Темой встречи может стать безопасность после выхода на мирное урегулирование.

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