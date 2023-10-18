Путину померещилось, что Украина хочет переговоров: что назаявлял президент РФ

Диктатор цинично заявил о необходимости отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Путиным.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы хочет переговоров о мире и договоренностях со страной-агрессором.

Об этом российский диктатор сказал на брифинге в Пекине 18 октября.

Путин, говоря об Украине, нафантазировал следующее: "Мы слышим сейчас, что они вроде бы готовы к каким-то переговорам".

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"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а первое, что сделать: отменить декрет президента Украины, запрещающего вести переговоры (речь идет о переговорах именно с Путиным – ред.)", – нагло заявил российский диктатор.

Он также соврал, что ответственные лица, занимающиеся направлением внешней политики, "говорят о том, что следует решать эти проблемы путем мирных переговоров".

В частности, хозяин Кремля приписал заявления о якобы необходимости переговоров Украины с РФ главе Евродипломатии Жозепу Боррелю.

"Это правильная трансформация. Вот там господин Боррель об этом уже говорит. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", – заявил Путин.

К слову, несколькими днями ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал причины, по которым из разных государств могут звучать призывы о необходимости переговоров с РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Переговоры с Россией! Подоляк заявил, что на самом деле под такими тезисами скрывает Путин

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