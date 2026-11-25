Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ля1ен призвала Россию прекратить удары по украинской энергетике на зимний период и обеспечить безопасное судоходство в Черном море. По ее мнению, именно такие шаги могли бы показать, действительно ли Москва заинтересована в мирных переговорах.

Об этом фон дер Ляйен заявила в среду, 25 ноября, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, передает Europa Press.

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«Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня по энергетической инфраструктуре и перемирию, которое будет гарантировать безопасное прохождение продовольственного экспорта через Черное море. Это были бы важные шаги, поскольку они бы продемонстрировали серьезность намерений России относительно переговоров», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

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Европа хочет присоединиться к мирным переговорам

Фон дер Ляен также прокомментировала переговорный процесс по завершению войны в Украине, который начался несколько недель назад в Абу-Даби.

Ожидается, что в следующий раунд присоединятся представители пяти европейских стран — Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. Также участие должны принять представители Европейской комиссии и Европейского совета.

По словам президентки Еврокомиссии, присутствие европейских государств необходимо, поскольку возможные договоренности по Украине будут непосредственно касаться безопасности всего континента.

Она призвала создать дипломатии наилучшие условия для достижения результата и приветствовала участие в переговорах «сильной европейской команды».

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«Мы продолжим поддерживать Украину и защищать собственные интересы», — заявила фон дер Ляйен.

ЕС готовит новые ограничения против России

В то же время глава Еврокомиссии подчеркнула, что дипломатические усилия должны сопровождаться дальнейшим давлением на Москву.

Главным инструментом Евросоюза остаются санкции, призванные увеличить для России экономическую цену продления войны.

В частности, в понедельник Еврокомиссия представила 22-й пакет санкций против РФ, предусматривающий:

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запрещение операций с примерно 60 российскими банками;

ограничения для европейских компаний, помогающих развивать или поддерживать российскую энергетическую инфраструктуру;

запрет на получение виз ЕС для действующих и бывших военнослужащих российской армии.

Последнее предложение фон дер Ляйен объяснила рисками безопасности Европы.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину европейские государства наблюдают рост активности российских боевиков. Поэтому людям, участвовавшим в войне на стороне РФ, не должны позволять беспрепятственно передвигаться по Европе.

Кроме того, предложенные ограничения касаются участия граждан ЕС в органах управления российских компаний.

Отдельно фон дер Ляйен выступила за недопущение российских команд и спортсменов под флагом РФ к спортивным мерам в Евросоюзе и ограничению российского спонсорства европейских спортивных и культурных организаций.

"Спорт и культура никогда не должны становиться инструментом российской пропаганды", — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что цель этих мер — заставить Россию платить все более высокую цену за продолжение войны, в то же время оставляя возможность для дипломатического урегулирования.

Перемирие в Украине: последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливал конкретного дедлайна для завершения войны в Украине. В то же время он подчеркнул, что стремится к скорейшему прекращению боевых действий, но для достижения договоренностей требуется согласие обеих сторон.

Однако ранее Владимир Зеленский рассказал Bloomberg, что американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на заключении мирного соглашения как можно скорее, в идеале – до января 2027 года.

По данным Financial Times, Белый дом стремится достичь договоренностей к 1 января. Издание связывало такую спешку с изменением политического баланса в Конгрессе США после промежуточных выборов.

В то же время, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона будет работать над прекращением боевых действий до этой даты.

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