Путину предложили расширить так называемые "ЛДНР" к границам Донецкой и Луганской областей

Путину предложили расширить так называемые "ЛДНР" к границам Донецкой и Луганской областей

Глава МВД России Колокольцев заявил, РФ должна признать псевдореспублики на востоке Украины в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом Колокольцев заявил на заседании Совета безопасности РФ 21 февраля.

"Однозначно необходимо признавать эти "республики", их "правосубъектность". Но я хотел бы внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти "республики" и народы этих "республик" находились до "оккупации" их Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — сказал глава МВД страны-агрессора.

Колокольцев обинил Украину в том, что наша страна не собирается выполнять Минские соглашения, а государства Запада дерзко назвал "партнерами с краплеными картами, которые делают все от них зависящее, чтобы каким-то образом обосновать лицемерную позицию официального Киева".

Напомним, что Путин сегодня примет решение о признании "ЛДНР".

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