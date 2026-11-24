- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1380
- Время на прочтение
- 2 мин
Путину придется вернуть Крым и Донбасс: в Германии жестко ответили на ультиматум РФ
В Германии подчеркнули, что Путину пришлось бы вернуть Крым и Донбасс Украине. Это ответ на требования РФ.
Владимир Путин требует возвращения к границам НАТО 1997 года. Призывы России несерьезны. Ведь тогда Москва должна вернуть Украине оккупированный Крым и захваченные территории на востоке страны, чего Кремль точно не планирует делать.
Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Бундестаге в Берлине, сообщает Укринформ.
"Конечно, это было несерьезно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, ведь это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли у России есть готовность это сделать? Я так не думаю", — прокомментировал Вадефуль вопрос польской делегации по поводу требований России.
Глава немецкого МИД подчеркнул, что Европа уже имеет сложившуюся архитектуру безопасности, основы которой заложены Хельсинкским заключительным актом 1975 года, Парижской хартией и Будапештским меморандумом.
"Они должны соблюдать эти правовые границы, которые сами подписали. Именно это является основой европейской безопасности, и мы всегда будем ее защищать", — подчеркнул министр.
Вадефуль также выразил убеждение, что ввиду нынешней политики Москвы европейским государствам придется выстраивать собственную безопасность в условиях противостояния с Россией.
"К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе у нас будет только вопреки России, а не вместе с Россией. Это наш трезвый анализ", — заявил он.
По словам Министра, именно поэтому государства НАТО должны укреплять Альянс и собственные оборонные способности.
Отдельно Вадефуль подчеркнул солидарность с Польшей на фоне российских провокаций и отметил готовность союзников защищать свою территорию.
"Мы будем всегда защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это абсолютно понятно. Поэтому, господин Путин, не ошибайтесь. Мы – оборонный Альянс, но мы готовы защищать себя", — заявил глава МИД Германии.
Путин требует вернуть границы НАТО 1997 года
Россия вернулась к ультиматумам, которые выдвигала НАТО еще перед полномасштабным вторжением в Украину в начале 2022-го. Тогда Москва требовала, чтобы Альянс отвел свои войска к позициям 1997-го еще до расширения НАТО на восток, ближе к российским границам.
Таким образом российский диктатор требует от НАТО отвести свои войска из значительной части Восточной Европы. В частности, это касается, прежде всего, Польши и стран Балтии, а также новых членов Альянса — Финляндии и Швеции.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг требование Путина вернуть Альянс в границы 1997 года. Он назвал призывы России к возвращению такого европейского порядка безопасности "неприемлемыми".