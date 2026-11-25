Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» Владимир Путин признал, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре наносят значительный финансовый ущерб российским властям. Кремлю приходится тратить немалые средства, чтобы поддерживать поставки горючего и сдерживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики подчеркивают: на днях Путин заявил, что российские власти ввели ряд ограничений и финансовых мер по стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, речь идет об ограничении экспорта горючего, субсидии нефтяным компаниям на импортные операции, а также изменении правил биржевой торговли бензином и дизельным топливом. Эти меры будут действовать в течение неопределенного срока.

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Диктатор признал, что ситуация на рынке нефтепродуктов остается сложной. В то же время пообещал, что власти будут продолжать принимать меры по усилению защиты энергетических объектов РФ.

Между тем Путин лживо заявил, что украинская кампания ударов по энергетическим объектам якобы не нанесла критического ущерба России. В ISW отмечают, что свои утверждения он делал вопреки имеющимся доказательствам.

«Украинские удары повлекли за собой серьезный дефицит бензина по всей России в середине лета, а атаки с конца октября сократили переработку нефти в стране примерно на 30%.

Американские аналитики отмечают, что Путин пытается оградить население от последствий ударов по нефтяной инфраструктуре. Впрочем, такие меры обходятся федеральному бюджету все дороже. В частности, с июля 2026 года Россия начала импортировать бензин морем из разных стран-поставщиков, а в октябре объемы закупок горючего за рубежом достигли рекордного уровня.

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«Украинские дальнобойные удары все чаще заставляют Владимира Путина публично признавать, что развязанная им война наносит серьезный ущерб российской экономике и государственному бюджету», — говорится в отчете Института.

В то же время жители разных регионов России все ощутимее сталкиваются с последствиями атак. Речь идет о взрывах, опасности от обломков БпЛА, перебоях с интернетом, закрытии аэропортов и росте цен на топливо.

«Это усложняет для Кремля попытки скрывать реальные последствия войны и навязывать российскому населению выгодную для власти картину событий. Ведь в отличие от ситуации на фронте, которую большинство россиян не могут проверить самостоятельно, последствия украинских дальнобойных атак они видят и ощущают на собственном опыте», — заключают американские специалисты.

Удары по НПЗ России – что известно

Ночью против 25 ноября дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода РФ — Сызранский и Новокуйбышевский. После взрывов в районе предприятий возникли пожары. Оба НПЗ принадлежат компании "Роснефть".

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Кроме того, 23 ноября в Новошахтинске Ростовской области возник сильный пожар вблизи двух топливных предприятий, одно из которых крупный нефтеперерабатывающий завод.

В то же время президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен представила новый удар по энергетике РФ. Европейская комиссия предлагает запретить компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры.

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