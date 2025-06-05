Путину советуют прекратить скулить: в Украине отреагировали на возмущение РФ из-за "Паутины"

Владимир Путин. / © Associated Press

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Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на жалобы диктатора РФ Владимира Путина по поводу ударов Украины по аэродромам России.

На сайте украинского ведомства появилось заявление.

В МИД отмечают, что Кремль снова "путает причину и следствие". Ведь именно РФ является агрессором, а Украина – обороняющимся государством.

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Дипломаты напомнили, что Генассамблея ООН официально признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию. Международное право в этом случае предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Именно поэтому, добавляют в МИД, удары по законным военным целям в РФ "являются разрешенным инструментом защиты защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора".

"Стоит также отметить, что самолеты были уязвимы к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередных обстрелов украинских городов и общин, для убийства наших детей, гражданских и военных", - заявляют в украинском министерстве.

Отмечается, что никакого равенства между украинскими и российскими действиями не может быть. Ведь удары РФ являются по определению актами агрессии и террора, а Украины - актами самозащиты.

Украина уже три месяца назад согласилась на прекращение огня, отмечают дипломаты. Однако Россия его игнорирует, - "тянет время и ищет поводов продолжать войну", -

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"Путину надо прекратить скулить об украинских ударах по его самолетам и согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с президентом Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира".

Напомним, в Кремле пригрозили ответом на операцию "Паутина", во время которой были поражены четыре российских военных аэродрома. В РФ пожаловались еще и на то, мол, "желали бы на международном уровне услышать жесткое осуждение" атаки Украины.

В частности, в Москве недовольны реакцией Трампа на операцию "Паутина". Якобы хотели бы “услышать по меньшей мере жесткое осуждение”.

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 460 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ