Путину угрожают новые ордера на арест от МКС: при чем здесь "Вагнер"

Диктатора могут лично привлечь к ответственности за военные преступления "вагнеровцев". В частности, он признавал, что боевики финансировались из госбюджета РФ.

Международный уголовный суд потенциально может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина и высшего руководства страны, в том числе по делу о преступлениях ЧВК "Вагнер".

Об этом рассказал глава МКС Петр Гофманский, сообщает "Голос Америки".

Дело о депортации украинских детей – не единственное, которое расследует МКС, что потенциально может привести к новым ордерам на арест Путина. Гофманский сказал, что новые ордера, прежде всего, зависят от действий прокурора МКС.

Также читайте Очередной шаг: США передали МКС свои доказательства военных преступлений России

"Он может запросить ордер на арест у досудебных судей МКС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", – рассказал глава МКС.

Дело о военных преступлениях "Вагнера" – одно из тех, которые могли бы привести к схожим расследованиям и потенциально новым ордерам на арест Путина. До сих пор до конца неясен правовой статус этой частной военной компании в России. Такие компании запрещены тамошним законодательством, однако РФ использовала "вагнеровцев" вместе с регулярной армией в войне против Украины.

Кроме того, известно, что Путин лично подписывал указы о помиловании заключенных, которых в составе "Вагнера" отправляли на войну против Украины. А еще диктатор вручал "вагнеровцам" госнаграды. В то же время в июне Путин заявил – если у наемников "Вагнера" нет контракта с Минобороны РФ, со стороны государства "не возникает и правовых обязательств" по этим боевикам.

Связь "Вагнера" с органами власти России тяжело доказать, отметила профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.

"Если доказать, что бойцы "Вагнера" принимают участие в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, были ли они на этот момент, когда они совершали эти убийства, в командной цепочке, в которой находились российские офицеры, или в ней было только командование группы", – рассказала Мэддокс.

Напомним, после июньской попытки мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Путин признал, что наемники компании полностью финансировались из российского бюджета. Это заявление открывает новые возможности для прокуроров МКС расследовать массовые военные преступления боевиков "Вагнера" и проводить прямую связь между этими преступлениями и руководством РФ.

"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России", — считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Что известно об ордере на арест Путина от МКС

17 марта стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой за незаконный вывоз украинских детей в РФ. Так, обоих могут арестовать в случае визита в любое государство, признающее юрисдикцию этого суда.

Сам Путин отреагировал на это в конце июля, сказав, что "история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута". Он убеждал в попытке "спасения из детских домов" и соврал об отсутствии проблем с возвращением детей родственникам в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это даже в голове не укладывается! Россия похитила 700 тысяч детей из Украины"

Читайте также: