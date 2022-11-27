Путину выгодно пиарить Пригожина перед Западом — Фейгин

Путинский режим специально пиарит и создает шум вокруг персоны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Таким образом, Путин хочет испугать Запад – мол, после него к власти в РФ может прийти еще худший человек.

Такое мнение высказал российский журналист и правозащитник Марк Фейгин, передает издание "Гордон".

"Такое чувство, что они специально запустили тему Пригожина, чтобы показать Западу: "Смотрите. Если не я, то будет вот этот". Я с удивлением читаю, как российские СМИ пишут: "Каков был мужик Пригожин: в тюрьме 13 лет за разбой и за все, а его уважали..." Вы вдумайтесь. Они теперь рассказывают, что он нормальный, хоть сидел... Создают репутацию", – отмечает Фейгин.

По его мнению, Путин пытается подтолкнуть Запад к переговорам, шантажируя, что к власти в РФ может прийти Пригожин.

"Путин будто говорит Западу: "Ну вот, смотрите. Я вам не нравлюсь. Да? Мне восьмой десяток. А вот придут эти? Хоть атомную бомбу, что бы. Поэтому вы выбирайте: либо я, либо...", – предполагает юрист.

Фейгин прокомментировал жестокую казнь экс-"вагнеровца" Нужина кувалдой, которую подчиненные Пригожина сняли на видео.

"Давай, жести поддай с кувалдами, пугай всех". Чтобы можно было говорить: "Ну подождите. Как же вы? Заставьте Украину, иначе я не выдержу, исчезну – и придет вот этот вместе с Кадыровым. Вот будет парочка такая". И мне кажется, что они действительно продают это на Запад", – подытожил он.

Ранее ТСН.ua разбирался, провоцируют ли конфликт Пригожин и Кадыров в военном руководстве России, какова роль ЧВК "Вагнер" в войне и какие проблемы для Кремля могут создать неподконтрольные частные армии путинского окружения.

Американский генерал Бен Ходжес сказал, что Кадыров и Пригожин создают собственные армии, потому что готовятся к распаду РФ.

Российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин предполагает, что скандальные заявления Пригожина могут использоваться в Кремле для провокации.

По мнению советника ОП Алексея Арестовича, Путин решил создать "военную партию", чтобы держать под контролем протестный электорат. Ее должен возглавить Пригожин.

Наручники в ответ на кувалду: глава МИД Эстонии ответил на устрашение Пригожина