Путину выгодно продолжать войну: эксперт объяснил, почему "фюрер" не остановится

Пока в Российской Федерации у власти будет "фюрер" Владимир Путин — война в Украине будет продолжаться. Если хозяин Кремля остановиться, это будет для него проигрышем.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду".

"Если Путин остановится, то это будет явным проигрышем для него, поскольку Украина останется, ее демилитаризации не будет. При этом у России будет страшный обвал экономики. Ведь без военных заказов все полетит к чертовой матери. Также нет европейского рынка, который мог бы компенсировать потери", — подчеркнул эксперт.

Загородний добавил, что именно поэтому диктатор РФ будет продолжать войну, хотя дела России с экономикой и плохие.

"Путину выгоднее продолжать войну в надежде, что вдруг Украина упадет, вдруг украинцы выйдут сносить Зеленского. Кстати, на это надеется и много наших партнеров, и они бы восприняли с удовольствием, если бы в Украине все развалилось", — подчеркнул он.

Напомним, в Кремле заявили, что якобы диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским. Впрочем, в традиционной манере в Москве подчеркивают якобы "нелегитимность" украинского президента.

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