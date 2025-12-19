ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Путиных "много": Зеленский объяснил странную стратегию России

Владимир Зеленский, в частности, отреагировал на слова российского президента о выборах в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выступление российского президента Владимира Путина на прямой линии, которая состоялась в пятницу, 19 декабря, объяснил странную стратегию государства-агрессора, намекнув на двойников хозяина Кремля.

Об этом он сказал в интервью польским изданиям PAP, TVP и Польскому радио, находясь в Варшаве.

По его словам, Путиных «много».

«Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский, в частности, отреагировал на слова Путина о том, что в выборах в Украине должны принять участие украинцы с временно оккупированных Россией регионов. При этом он подчеркнул, что сам Путин назвал эти территории «оккупированными».

Как подчеркнул Зеленский, хозяину Кремля не достаточно контролировать выборы в России, теперь он хотел бы делать это в Украине.

«Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал», — добавил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, провел так называемую «прямую линию» с гражданами государства-агрессора, подводя итоги 2025 года. Кремлевский диктатор много говорил об Украине, где российская оккупационная армия четвертый год ведет захватническую войну.

ТСН.ua собрал главные заявления Путина, которые касаются Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
418
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie