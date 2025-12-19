Путиных "много": Зеленский объяснил странную стратегию России

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выступление российского президента Владимира Путина на прямой линии, которая состоялась в пятницу, 19 декабря, объяснил странную стратегию государства-агрессора, намекнув на двойников хозяина Кремля.

Об этом он сказал в интервью польским изданиям PAP, TVP и Польскому радио, находясь в Варшаве.

По его словам, Путиных «много».

«Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский, в частности, отреагировал на слова Путина о том, что в выборах в Украине должны принять участие украинцы с временно оккупированных Россией регионов. При этом он подчеркнул, что сам Путин назвал эти территории «оккупированными».

Как подчеркнул Зеленский, хозяину Кремля не достаточно контролировать выборы в России, теперь он хотел бы делать это в Украине.

«Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал», — добавил он.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 декабря, провел так называемую «прямую линию» с гражданами государства-агрессора, подводя итоги 2025 года. Кремлевский диктатор много говорил об Украине, где российская оккупационная армия четвертый год ведет захватническую войну.

ТСН.ua собрал главные заявления Путина, которые касаются Украины.