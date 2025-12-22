Пузырь Путина: почему диктатор искренне верит в победу — FT назвала причину

FT раскрыло, как спецслужбы РФ рисуют Путину параллельную реальность / © Associated Press

Реклама

Российские генералы и спецслужбы украшают доклад о ситуации на фронте для российского диктатора Владимира Путина, поэтому он верит, что Россия способна быстро победить Украину.

Об этом говорится в статье Financial Times.

По словам западных чиновников, с которыми говорили журналисты издания, Путин под влиянием фейковой информации, поступающей от военного командования РФ, отказывается пойти на выгодные ему условия завершения войны, которые предлагает Трамп.

Реклама

В издании утверждают, что российские военные и службы безопасности регулярно «подсовывают» диктатору сводки, в которых завышаются данные о потерях в Украине и уменьшаются тактические неудачи РФ. Такие оптимистические данные заставляют Путина верить, что он может выиграть войну.

В частности, уже месяц российские генералы непрерывно врут, что их армия захватила город Купянск в Харьковской области.

FT предполагает, что такая дезинформация влияет на решение Путина не заключать мирное соглашение, предлагаемое США

По информации издания, ответственным за информирование Путина о войне, начальник Генштаба России Валерий Герасимов. И такое вранье критикуют даже российские Z-блоггеры, поддерживающие агрессию РФ против Украины.

Реклама

Напомним, главком Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск.