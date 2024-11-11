ПВО и сложные направления фронта: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел 11 ноября заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он, в частности, заслушал доклады об усилении ПВО и ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

Зеленский проинформировал, что заслушал доклад о дальнейшем усилении ПВО. Было принято решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, являющихся приоритетными целями для российских атак. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении мобильных групп.

На Ставке также был доклад по комплексной программе против российских КАБов. По словам президента, есть перспективные технологические решения.

Глава государства заслушал доклад и о текущем состоянии ракетной программы Украины, в том числе по разработке собственных КАБов. Были доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.

"До Ставки заслушал большой детальный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", — сообщил Зеленский.

К слову, накануне на фоне массированных российских атак по украинским городам Зеленский заявил о большом количестве "стоящих без дела" систем ПВО в Европе. Украина продолжает убеждать партнеров в необходимости передачи ей этих систем.

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