ПВО, переговоры и Путин: Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с лидерами E3

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон заявил, что главными темами встречи с лидерами Евротройки являются усиление противовоздушной обороны Украины и определение роли Европы в возможных предстоящих переговорах с Россией.

Об этом он сказал в интервью Sky News перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По словам Зеленского, формат E3 плюс Украина важны прежде всего из-за необходимости усиления помощи Киеву на фоне массированных российских атак по гражданской инфраструктуре и людям.

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"Прежде всего, самое важное, конечно, это то, как больше поддержать Украину. Речь идет больше о противовоздушной обороне из-за таких массированных атак на Украину, на нашу гражданскую инфраструктуру и на наших людей", - сказал президент.

Он отметил, что у Украины большой дефицит антибалистических ракет. По словам Зеленского, передача ракет от США происходит очень медленно, в том числе из-за ситуации вокруг Ирана.

Отдельной темой переговоров в Лондоне должна стать роль Европы в возможном дипломатическом процессе с Россией. Зеленский отметил, что Украина всегда пыталась максимально привлекать европейских партнеров к переговорам и посредническим форматам.

"Я думаю, что самое важное то, что мы должны понимать, кто будет представлять Европу во время переговоров с россиянами, если или когда у нас будут эти переговоры", - заявил он.

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Президент подчеркнул, что у Европы много сильных лидеров, однако в случае переговоров нужно будет определить, кто именно будет говорить от ее имени.

Комментируя возможные сигналы из Кремля по поводу переговоров, Зеленский заявил, что не стоит полагаться на публичные заявления Москвы. По его словам, Россия часто пытается создать впечатление о готовности к миру, однако реальные действия свидетельствуют о другом.

"Есть много сигналов о том, что они хотят остановиться, но на самом деле мы видим, что Путин не хочет останавливать эту войну", - сказал Зеленский.

По мнению президента, российский диктатор может подавать сигналы своему окружению, бизнесменам и президенту США о якобы готовности к переговорам, перекладывая ответственность на Украину. В то же время Зеленский подчеркнул, что на самом деле Путин стремится к победе в войне.

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"Мы знаем, что он хочет победить в этой ужасающей войне. И он этого хочет", - отметил глава государства.

В то же время, по словам Зеленского, сейчас Путин говорит об этом не так открыто, поскольку у России нет инициативы на поле боя.

Президент также подтвердил, что Украина готова к любому формату переговоров, если Россия действительно захочет приостановить войну.

"Если он захочет остановить эту войну, мы встретимся. Я всегда говорю, что готов к любому формату при посредничестве американцев, лучше американцев, чем европейцев, или только европейцев, или просто двустороннего. Неважно, важно остановить это как можно быстрее", - подытожил Зеленский.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина значительно усилила собственное производство вооружения за время полномасштабной войны и близка к созданию собственных баллистических ракет.

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