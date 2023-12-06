Пять битв: Зеленский перечислил достижения Украины за этот год

В частности, президент отметил, что этой зимой Украина "имеет шанс выиграть битву за энергетику".

Президент Владимир Зеленский перечислил, чего Украине удалось добиться за 2023 год.

Об этом он сказал в обращении к лидерам "Большой семерки" (G7).

Битва за Черное море

По словам Зеленского, Украина выиграла битву в Черном море, и теперь в этой акватории возобновляется нормальное судоходство.

"С каждым новым грузом из наших портов выигрывает и глобальная продовольственная безопасность. Уже почти 7,5 млн. тонн грузов перевезено новым экспортным коридором, который мы запустили, изгнав российский флот", – отметил глава государства.

Энергетика

Зеленский считает, что этой зимой Украина "имеет шанс выиграть битву за энергетику". Он напомнил, что в прошлом году Россия попыталась ударить по Украине блекаутом – ее ракеты и иранские "шахеды", ставшие оружием российского террора, пытались уничтожить нашу энергетику.

"Сейчас мы усиливаем ПВО, в частности с вашей поддержкой, и если продолжим это делать, если выстоим этой зимой энергетически, российский террор терпит один из самых больших проигрышей. Сильная ПВО и сильная энергетика – это возможность нашим городам жить, нашей экономике работать и нашим людям возвращаться .И экономический рост в Украине – один из самых весомых результатов года. Давайте усилим его", – сказал президент.

Путин не выиграл ни одной операции за это время

По словам президента, Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и стремится продемонстрировать россиянам хоть какой-то успех на фронте.

"Впрочем, наши воины выдерживают удары – Путин не выиграл ни одной операции за этот год. Мы сохраняем важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовимся к следующим шагам, и дальнобойные средства в этом помогают и очень помогут. Есть реалистичная стратегия действий, и именно наши украинские усилия – с вашей поддержкой – способны обеспечить Украине успех на земле", – заверил он.

Битва за мотивацию

"Четвертое — должны выиграть битву за мотивацию. Мотивацию наших людей и всей Европы. Продолжающаяся битва не просто о судьбе Украины. Это — о Европе. И именно поэтому мы так активно работаем, чтобы иметь зеленый свет от ЕС относительно старта переговоров о вступление", – сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина реализует все необходимые реформы, в частности антикоррупционные, выполнила рекомендации Еврокомиссии, и до конца этого года примет все обещавшие решения.

Президент выразил надежду на то, что и Евросоюз выполнит свое обещание перед Украиной и даст старт переговорам о вступлении в ЕС.

Консолидированные усилия

Зеленский объяснил, что Россия надеется только на одно – что в следующем году консолидация мира разрушится, Америка и Европа проявят слабость и не сохранят поддержку Украины на должном уровне.

"Свободному миру жизненно необходимо сохранить свою консолидированность. Сохранить взаимодействие. Сохранить поддержку того, чью свободу пытаются уничтожить. Я верю, что мы вместе способны сделать результативным для нас с вами в следующий год. Для нас с вами – для свободных наций. Не для Путина. Украина имеет силу. И я прошу вас быть именно такими сильными, как вы умеете и как умеет свобода", – подытожил он.

Отметим, что в G7 входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

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⚡❗ Владимир Зеленский обратился к участникам саммита G7!