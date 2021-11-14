Пять кандидатов: кто возглавит фракцию "Слуга народа" вместо Александра Корниенко

В топ-5 кандидатур – Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Галина Янченко и одиозный Николай Тищенко
В "Слуге народа" рассматривают пять кандидатур, кто может возглавить фракцию вместо Александра Корниенко.
Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, передает "Украина 24".
По его словам, в топ-5 кандидатур – Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Галина Янченко и одиозный Николай Тищенко. Кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября.
Камельчук добавил, что предварительно "вероятными кандидатами являются все заместители председателя фракции, которые являются самыми активными в политической партии".
Ранее нардеп Александр Качура рассказал, что Елена Шуляк станет новой главой политсилы.
Новоизбранный первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга народа".
Напомним, ранее должность первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук, который стал председателем Рады и занял место уволенного Дмитрия Разумкова.
Следует отметить, что Корниенко был руководителем партии с 10 ноября 2019 года. 19 октября 2021 года 256 депутатов Рады проголосовали за его назначение первым вице-спикером украинского парламента.