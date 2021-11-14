Пять кандидатов: кто возглавит фракцию "Слуга народа" вместо Александра Корниенко

Пять кандидатов: кто возглавит фракцию "Слуга народа" вместо Александра Корниенко

В топ-5 кандидатур – Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Галина Янченко и одиозный Николай Тищенко

В "Слуге народа" рассматривают пять кандидатур, кто может возглавить фракцию вместо Александра Корниенко.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, передает "Украина 24".

По его словам, в топ-5 кандидатур – Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Галина Янченко и одиозный Николай Тищенко. Кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября.

Камельчук добавил, что предварительно "вероятными кандидатами являются все заместители председателя фракции, которые являются самыми активными в политической партии".

Ранее нардеп Александр Качура рассказал, что Елена Шуляк станет новой главой политсилы.

Новоизбранный первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга народа".

Напомним, ранее должность первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук, который стал председателем Рады и занял место уволенного Дмитрия Разумкова.

Следует отметить, что Корниенко был руководителем партии с 10 ноября 2019 года. 19 октября 2021 года 256 депутатов Рады проголосовали за его назначение первым вице-спикером украинского парламента.

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