Пять красных линий Украины на переговорах: дипломат назвал, чем нельзя уступать

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Украина должна отстаивать свой суверенитет, территориальную целостность и право самостоятельно определять курс на вступление в ЕС и НАТО во время мирных переговоров.

Об этом заявил дипломат Константин Елисеев, также назвал необходимые условия для заключения мирного соглашения, информирует NV.

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По словам дипломата, сложно оценить, вокруг каких именно вопросов продолжаются так называемые мирные переговоры. В то же время, по его мнению, Украина должна настаивать на соблюдении принципиальных условий.

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Елисеев сформулировал три основных принципа, которых, как он надеется, будут соблюдать украинские переговорщики.

Первый — «ничего об Украине без Украины». Второй — все вопросы, касающиеся Европы и ее безопасности, должны решаться с участием европейских партнеров.

«Ничего не согласовано, пока все не согласовано», — заявил дипломат.

По его словам, пока не согласован целостный документ с мирным планом, нельзя считать согласованными все его отдельные положения.

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Елисеев подчеркнул, что о реальном начале мирных переговоров можно говорить только после полного и безусловного прекращения огня.

Он также назвал две важные составляющие будущего мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины и механизмы экономического восстановления государства.

Отдельно Елисеев очертил пять принципиальных вопросов, по которым, по его мнению, Украина не должна идти на уступки.

«Нет ограничению суверенитета Украины. Нет юридического изменения международно признанных границ Украины. Нет какому-либо ограничению Вооруженных сил, Сил обороны Украины», — подчеркнул дипломат.

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Он также выступил против любых ограничений украинской национальной идентичности и решений по членству или нечленству Украины в ЕС и НАТО, которые принимались бы без согласия самого государства.

По словам Елисеева, именно эти пять аспектов должны стать основой любого мирного плана.

Ранее сообщалось, что премьер Польши Дональд Туск заявил, что переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби предварительно состоятся 4 ноября.

Мы ранее информировали, что Украина стремится закончить войну с Россией и готова рассматривать как частичное прекращение огня, так и полное прекращение боевых действий.

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