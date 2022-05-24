Пять неудачных попыток: кто и когда пытался убить Путина и как теперь защищается диктатор

Пять неудачных попыток: кто и когда пытался убить Путина и как теперь защищается диктатор

Есть информация, что диктатор РФ Владимир Путин пережил пять покушений и теперь настолько опасается за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов.

Полагается, что последняя попытка покушения на Путина была в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, хотя детали появляются только сейчас. Но точно неизвестно, кто стоит за вероятным нападением и где он произошел.

Об этом пишет The Sun.

Издание пишет, что за разговорами, Путин очень боится за себя и очередного покушения на жизнь. Российский президент стал одержим мнением, что кто-то хочет его убить, потому и скрывается в своем изолированном бункере.

Он даже окружил себя снайперами, которые, как полагают, ездят с ним повсюду. У снайперов есть одна очень важная задача от диктатора — найти других стрелков и "поймать их", прежде чем они смогут нажать на спусковой крючок, наведя оружие на Путина.

Лица, нанятые для защиты Путина, являются одними из тех, кто допускается достаточно близко к главе Кремля. По мнению Путина, его тоже могут отравить. Поэтому нанял команду людей, которые пробуют его еду, прежде чем съесть ее.

"Похоже, российский диктатор за кулисами становится все более параноидальным, опасаясь, что кто-то в его собственном святилище может отравить его", — пишет издание.

Ходили слухи, что Путин даже заказал специальные перчатки, чтобы оградить свою кожу от возможного воздействия убийственных веществ. Даже его ежедневное утреннее плавание больше не является "священным", поскольку он проверяет воду несколько раз в день, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных химических веществ.

Согласно сообщениям, Путину постоянно сопровождает легион врачей.

Фото: thesun.co.uk

Итак, какие и когда были попытки покушения на убийство Владимира Путина:

Покушение номер 1

Во время государственного визита Путина в Азербайджан в 2002 году был арестован иракец, подозреваемый планировал убить президента России. Согласно сообщениям, подозреваемый связан с Афганистаном и чеченскими повстанческими силами.

Он якобы собирался доставить взрывчатку собеседнику. О сговоре узнали силовики и задержали мужчину и подельника.

Их приговорили к десяти годам лишения свободы.

Покушение номер 2

Другое покушение, мол, по данным СМИ, планировалось в ноябре 2002 года. Тогда появились подробности другого сюжета о жизни Путина. Российский лидер должен был ехать по трассе возле Кремля.

По дороге была группа людей, утверждавших, что устанавливают новые вывески. За час на дороге было обнаружено 40 килограммов взрывавшейся взрывчатки.

Затем устройства таинственным образом исчезли, а автомобиль Путина сменил маршрут.

В то же время, чиновники до сих пор отказываются комментировать этот вопрос и даже отрицают, что он когда-либо был.

Попытка покушения номер три

Как сообщается, британская антитеррористическая полиция сорвала сговор с целью убийства Путина в октябре 2003 года. Источник сообщил The Sunday Times, что двое потенциальных убийц были арестованы, но они были уволены без обвинения и вернулись в Россию.

Утверждалось, что эти мужчины, один из которых, вероятно, был убийцей российской спецслужбы, готовили заговор, чтобы Путин был застрелен снайпером во время заграничной поездки.

В отчете утверждается, что бывший российский агент знал старшего офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ), российской службы государственной безопасности и правопреемника советского КГБ, предоставлявшего информацию о перемещении Путина за границей, позволяя убийцам устроить убийство.

Полиция подтвердила, что были задержаны двое мужчин в возрасте 40 и 36 лет в связи с обвинениями, но после допроса их отпустили и сказали, что против них не будут приняты никакие меры.

Четвертая попытка покушения на Путина

На этот раз заподозрили одного из чеченцев по имени Адам. Его показали на российском телевидении после того, как в 2012 году был сорван якобы заговор по убийству Путина.

Позже он появился на телевидении, полуобнаженный и с очевидными травмами, сделав якобы признание. В своем заявлении он сказал: "Нашей целью было уехать в Москву и попытаться убить премьер-министра Путина... Наш срок был после выборов президента России".

Напомним, о 5 попытках покушения на Путина рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он утверждает, что это было примерно два месяца назад. По его словам, покушение было неудачным. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место.

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