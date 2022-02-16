Пять пакетов санкций: Стефанишина рассказала, как Европа может наказать Россию за агрессию против Украины

Украина будет настаивать на введении санкций против России за ведение гибридной войны.

Европа подготовила для России пять пакетов санкций в случае новой агрессии против Украины. Также ЕС может заблокировать работу "Северного потока-2".

Об этом во время вечернего марафона, посвященного празднованию Дня единения, сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Ситуация меняется еженедельно. Вот, например, вчера Государственная дума проголосовала за обращение к Путину о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". Речь уже идет об агрессии на бумаге. То есть вероятно это уже будет даже не военный сценарий, а бумажная агрессия. Мы тоже реагируем. Мы не только слышим и общаемся по поводу заявлений о намерениях вводить санкции, мы вместе с европейскими коллегами формируем список этих пакетов санкций. Один из наших основных призывов состоит в том, чтобы процесс подготовки санкций также был публичный. И мы видим, что и президент Европейского совета анонсирует каждый этап подготовки санкций. А это – 5 разных типов санкций для разных сценариев", — сказала Ольга Стефанишина.

Министр также добавила, что Великобритания уже ввела предупредительные санкции против окружения Путина.

"Я обращаю внимание, что Великобритания уже расширила и ввела предупредительные санкции. Как раз для близкого окружения главы Кремля санкции Великобритании имеют настоящий эффект. И действительно, еще месяц назад, когда происходила эскалация, были дискуссии о том, что эти санкции, возможно, не будут касаться "Северного потока-2", потому что это ударит по карманам определенных бизнесов в ЕС. Однако вчера все международные лидеры подтвердили, что этот проект не будет запущен до деэскалации вокруг украинских границ. Мы настаиваем, чтобы такие же санкционные пакеты применялись и в случае невоенной - гибридной, бумажной агрессии.", — отметила Стефанишина.

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