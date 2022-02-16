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Пять пакетов санкций: Стефанишина рассказала, как Европа может наказать Россию за агрессию против Украины

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Пять пакетов санкций: Стефанишина рассказала, как Европа может наказать Россию за агрессию против Украины

ТСН.ua

Украина будет настаивать на введении санкций против России за ведение гибридной войны.

Европа подготовила для России пять пакетов санкций в случае новой агрессии против Украины. Также ЕС может заблокировать работу "Северного потока-2".

Об этом во время вечернего марафона, посвященного празднованию Дня единения, сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Ситуация меняется еженедельно. Вот, например, вчера Государственная дума проголосовала за обращение к Путину о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". Речь уже идет об агрессии на бумаге. То есть вероятно это уже будет даже не военный сценарий, а бумажная агрессия. Мы тоже реагируем. Мы не только слышим и общаемся по поводу заявлений о намерениях вводить санкции, мы вместе с европейскими коллегами формируем список этих пакетов санкций. Один из наших основных призывов состоит в том, чтобы процесс подготовки санкций также был публичный. И мы видим, что и президент Европейского совета анонсирует каждый этап подготовки санкций. А это – 5 разных типов санкций для разных сценариев", — сказала Ольга Стефанишина.

Министр также добавила, что Великобритания уже ввела предупредительные санкции против окружения Путина.

"Я обращаю внимание, что Великобритания уже расширила и ввела предупредительные санкции. Как раз для близкого окружения главы Кремля санкции Великобритании имеют настоящий эффект. И действительно, еще месяц назад, когда происходила эскалация, были дискуссии о том, что эти санкции, возможно, не будут касаться "Северного потока-2", потому что это ударит по карманам определенных бизнесов в ЕС. Однако вчера все международные лидеры подтвердили, что этот проект не будет запущен до деэскалации вокруг украинских границ. Мы настаиваем, чтобы такие же санкционные пакеты применялись и в случае невоенной - гибридной, бумажной агрессии.", — отметила Стефанишина.

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