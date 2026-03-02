Пять "подарков" Путину: как война США с Ираном может сыграть на руку Кремлю

Владимир Путин / © Associated Press

Война США против Ирана, несмотря на потерю одного из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке, может неожиданно сыграть на руку Кремлю. Эксперты считают, что действия администрации Дональда Трампа способны укрепить позиции России сразу по нескольким направлениям — от экономики до геополитики.

Об этом говорится в материале Newsweek.

1. Усиление логики "политики силы"

В Кремле давно настаивают, что мировой порядок определяется не правилами, а силой. Если Вашингтон обосновывает удары по Ирану вопросами безопасности, это перекликается с аргументами России по войне против Украины.

В Москве могут использовать эту ситуацию в качестве доказательства того, что крупные государства имеют право действовать жестко, даже если это вызывает критику других стран. Это помогает Кремлю продвигать собственный нарратив на международной арене.

2. Отвлечение внимания от Украины

Конфликт на Ближнем Востоке неизбежно переключает часть дипломатических и политических ресурсов США. Вашингтон вынужден реагировать сразу на несколько кризисов, что может замедлить переговорный процесс по Украине или снизить уровень давления на Россию.

Кроме того, война в регионе уже оказывает влияние на логистику мирных переговоров. Из-за обострения ситуации под вопросом оказались площадки для встреч, а темпы переговоров могут замедлиться.

3. Возможен резкий рост доходов от нефти

Наиболее очевидная выгода для Москвы – экономическая. Напряжение вокруг Ормузского пролива, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти, уже подталкивает цены вверх.

Если цены превысят 100 долларов за баррель, Россия сможет значительно увеличить доходы, даже несмотря на санкции. В случае перебоев со снабжением Персидского залива Индия и Китай могут еще активнее закупать российскую нефть.

4. Риск раскола посреди союзников Запада

Европейские страны по-разному реагируют на эскалацию конфликта. Некоторые союзники США заявляют, что не были достаточно вовлечены в принятие решений.

Если война затянется, это может усилить противоречия внутри НАТО и ЕС, что выгодно Москве. Ослабление трансатлантического единства – одна из долгосрочных целей российской внешней политики.

5. Новые возможности для России и Китая

Если США не добьются быстрого результата, доверие к их лидерству на Ближнем Востоке может пошатнуться. В таком случае Россия и Китай смогут более активно укреплять свои позиции в регионе, предлагая себя как альтернативных партнеров.

Что Россия может потерять

Несмотря на потенциальные выгоды, Москва тоже рискует. Иран был важным военным партнером, в том числе в поставках оружия для войны против Украины. Ослабление Тегерана может осложнить это сотрудничество.

Кроме того, очевидная победа США подрывала антизападный союз, который Россия пыталась формировать вместе с Китаем и Ираном.

Почему Кремлю выгодна затяжная война

По мнению аналитиков, идеальный сценарий для Москвы – не победа Ирана, а длительный конфликт. Он отвлекает США, истощает ресурсы Запада и дает России время в войне против Украины.

В этом смысле главный "подарок" для Путина - не новые территории или союзники, а возможность выиграть время.

Ранее мы писали, что США имеют шанс одновременно остановить войны в Украине и Иране из-за "большого соглашения" с Пекином, где прекращение ударов по Тегерану обменивается на давление Китая на Кремль для заморозки фронта, пояснил Валерий Чалый.

Также напомним, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф утверждает, что вероятность личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным растет. По его словам, переговоры могут пройти уже в ближайшее время.