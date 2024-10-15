Пять пунктов и три секретных приложения: СМИ узнали, из чего состоит План победы Зеленского

По информации СМИ, план победы состоит из пяти пунктов и трех засекреченных приложений.

СМИ узнали, из чего состоит План победы, который должен президент Зеленский представить в среду в Верховной Раде.

Об этом пишет "Главком".

По информации источников издания, План победы состоит из пяти пунктов и трех приложений. Два пункта – военные, другие – геополитический, экономический и военно-политический. Последний пункт будет реализоваться уже в послевоенном будущем.

Также к Плану прикреплены три приложения (два военных и экономическое). Все они засекречены.

Отмечается, что всем планом вместе с этими приложениями сегодня уже ознакомлены ключевые союзники: США, Британия, Франция, Италия и Германия.

В издании предполагается, что Офис президента планирует использовать появление Зеленского в парламенте более широко, чем просто отчет перед депутатами. Фактически это будет обращение главы государства к украинскому народу.

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, что в военные шаги, предусмотренные "планом победы", входит запрос на дополнительные ракеты большой дальности, известные как ATACMS и Storm Shadow, разрешение применять их по военным целям в глубине России.

Ранее советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступит в Верховной Раде, где представит свой План победы.

В своем вчерашнем обращении президент Зеленский заверил, что План победы будет представлен публично.

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