Пять шагов к членству в ЕС для Киева: Politico раскрыло тайный план Брюсселя

© Зеркало недели. Украина

Европейский Союз готовит беспрецедентную схему, которая предусматривает предоставление Украине « частичного членства » как часть будущего мирного соглашения с РФ. Цель — окончательно закрепить Киев в европейской орбите и сделать невозможным возвращение под влияние Москвы.

Подробности этого плана, состоящего из пяти ключевых этапов, и инсайды из дипломатических кулуаров опубликовало Politico.

Шаг 1: Подготовка

ЕС начал применять тактику «предварительной загрузки». Это означает, что Киеву предоставляют неформальные указания по поводу переговорных кластеров еще до их официального открытия. Уже в марте на встрече в Кипре украинская делегация получит детали новых законодательных шагов.

Несмотря на ускорение, еврочиновники отмечают, что сокращений в реформах не будет.

"Членство приносит пользу только тогда, когда вы проходите трансформацию", - отмечают источники издания.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина будет технически готова к 2027 году, ведь конкретная дата вступления — часть гарантий безопасности, которые подпишут не только партнеры, но и Россия.

Шаг 2: «Членство-лайт» или обратное расширение

Урсула фон дер Ляен предложила концепцию «обратного расширения». Вместо классической схемы «сначала реформы — потом вступление», предлагается модель «сначала вступление — затем на выполнение обязательств». Это позволит Украине получить место за столом ЕС и некоторые права еще до того, как она завершит все институциональные изменения.

Такой подход поддерживают не все: Германия опасается создания «Европы двух скоростей», где у новых членов будут урезаны права. Однако сторонники идеи, среди которых Париж и Варшава, считают это необходимым политическим и психологическим шагом поддержки воюющей уже четыре года нации.

Шаг 3: Ожидание поражения Орбана

Главным препятствием остается венгерский премьер Виктор Орбан, открыто называющий Украину «врагом» в своей предвыборной риторике. В Брюсселе внимательно следят за прошедшими в апреле выборами в Венгрии.

Чиновники надеются, что победа оппозиционера Петера Мадяра может изменить ситуацию. Хотя Мадяр также обещал вынести вопросы украинского членства на референдум, диалог с ним считается более перспективным. Если же Орбан останется у власти, включается следующий этап.

Шаг 4: Ставка на Трамп

Как ни парадоксально, но ключом к разблокированию евроинтеграции может стать Дональд Трамп. В Брюсселе надеются, что американский президент, стремящийся войти в историю как миротворец, лично нажмет на своего давнего союзника Виктора Орбана.

Поскольку вступление Украины в ЕС - пункт проекта мирного соглашения, Трамп может использовать свое влияние, чтобы заставить Будапешт не блокировать процесс. Зеленский уже намекал на такой сценарий, отметив, что США могут выступить гарантом того, что "никто из европейских субъектов не сорвет договоренности".

Шаг 5: «Ядерная кнопка» – лишение права голоса

Если дипломатия и звонки из Вашингтона не сработают, у Евросоюза остается последний аргумент — активация статьи 7 Договора о ЕС. Это самая жесткая политическая санкция, позволяющая приостановить право голоса страны-члена в Совете ЕС.

Теперь Брюссель удерживается от этого шага, чтобы не играть на руку Орбану перед выборами, позволяя ему использовать образ «жертвы брюссельской бюрократии». Однако дипломаты подтверждают: если венгерский премьер переизберется и продолжит саботировать совместные решения, лишение Венгрии права вето станет «совершенно реальным сценарием».

Ранее агентство Bloomberg раскрыло детали тайного плана, согласно которому членство Украины в ЕС рассматривается как часть гарантий безопасности в предстоящем мирном соглашении с РФ. Проект документа из 20 пунктов предусматривает вступление в 2027 году, а к тому времени Киев получит доступ к рынкам и программам блока. Формальные переговоры стартовали еще в 2024, однако процесс существенно затормозила позиция Венгрии, которая требует уступок и блокирует политические решения.