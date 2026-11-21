Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа примет участие в переговорах с Россией по завершению войны в Украине.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

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«Без Польши не может быть переговоров, как и без каждой из стран Европы, да? И решено, что все страны Европы, которые находятся в ЕС и вне ЕС, будут представлять следующие страны. Это Британия, Германия, Франция, Италия, Польша. Их еще называют Е5, да? И плюс представители Европейского Союза. Европейская комиссия, соответственно, один человек и один человек от Евросовета и плюс один представитель от НАТО. Эта группа будет представлять всю Европу. Многие из этих стран являются нашими сильными партнерами, многие влияют на конфигурацию безопасности в Европе. Многие из этих стран есть страны, соседствующие как с нами, так и с Россией. Все это очень важно, потому что война в Украине значит война в Европе. США сегодня поддерживают такой формат четырехсторонних встреч. Россия? Ну, от США мы получили сигналы, что вроде бы Россия не против. Посмотрим», — сказал он.

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Участие ЕС в мирных переговорах — что известно

Напомним, после непринесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.

Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.

Накануне лидеры ЕС договорились, что на переговорах между Россией и Украиной континент будут представлять должностные лица из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также институты ЕС и НАТО.

Зеленский назвал этот результат победой украинской дипломатии.

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«Именно Украина наиболее активно продвигала этот подход, что Европа должна быть во всех переговорах. Сейчас это достигнуто», — сказал он.

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