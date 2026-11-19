Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил о договоренности по участию европейских представителей в форматах переговоров с Россией. Следующая встреча, по его словам, должна пройти с участием четырех сторон: Украины, Европы, США и РФ.

Об этом глава государства сообщил после встречи Коалиции, в которой также принимали участие американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

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По словам Зеленского, Европу на переговорах будут представлять пять стран, Европейский Союз и НАТО. Он отметил, что американская сторона понимает необходимость сильного и скоординированного участия европейцев в переговорном процессе.

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Президент сообщил, что Украина еще должна отдельно обсудить с представителями США дату и повестку дня следующей встречи. Он подчеркнул, что адженду должны совместно подготовить и утвердить Украину, Европу и Соединенные Штаты.

«И уже должна быть четырехсторонняя встреча: Украина, Европа, Америка и Россия. Мы очень на это рассчитываем», — сказал Зеленский.

В то же время президент отметил необходимость давления на Москву, чтобы переговоры не превратились в затягивание времени. По его словам, Россия должна перейти к предметной работе, ведь из-за войны продолжают гибнуть украинцы.

Зеленский также заявил, что Украина не хочет, чтобы Кремль затягивал переговорный процесс до зимы. Он отметил, что Европа готова вводить новые санкции и усиливать поддержку Украины, а США должны использовать свое влияние на Россию.

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Тем временем Дональд Трамп заявил, что не будет принимать окончательные решения по войне России против Украины без участия президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, кто способен остановить главу РФ Путина.

США и Китай имеют достаточно политического и экономического влияния, по словам украинского президента, чтобы остановить российскую войну против Украины фактически за одну встречу с кремлевским

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