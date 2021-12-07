Пять стран высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате: подробности

Пять стран высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате: подробности

Главы государств и правительств подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании в понедельник, 6 декабря, высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что во время переговоров главы государств и правительств "поделились своим анализом напряженности, существующий между Россией и Украиной, выразили свою решимость уважать суверенитет последней".

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Собеседники также заявили о своей приверженности "действиям для поддержания мира и безопасности в Европе".

"Все они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках так называемой "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", — говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

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