Пять стран высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате: подробности

Главы государств и правительств подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Лидеры США, Германии, Франции, Италии и Великобритании в понедельник, 6 декабря, высказались за возобновление переговоров в Нормандском формате.
Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
Отмечается, что во время переговоров главы государств и правительств "поделились своим анализом напряженности, существующий между Россией и Украиной, выразили свою решимость уважать суверенитет последней".
Собеседники также заявили о своей приверженности "действиям для поддержания мира и безопасности в Европе".
"Все они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках так называемой "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии", — говорится в материале.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к любым форматам мирных переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
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