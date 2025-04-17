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Пять украинских территорий в "мирном соглашении": Зеленский прокомментировал заявления Уиткоффа

Зеленский считает, что посланник Трампа Уиткофф распространяет российские нарративы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пять украинских территорий в "мирном соглашении": Зеленский прокомментировал заявления Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в «мирное соглашение» распространяет российские нарративы.

Об этом шла речь во время брифинга Зеленского 17 апреля.

«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня. И до прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и наши красные линии. Мы не будем признавать наши временно оккупированные территории, украинские земли, российскими», — сказал Зеленский.

Также он заметил, что Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.

«Считаю, что она очень опасна, потому что он — сознательно или несознательно, я не знаю — распространяет российские нарративы. И я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории… Он вообще не понимает, о чем говорит. То есть мы все это слышали, но мы все это слышали как бред господина Путина», — сказал президент.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский уже обвинял представителя Дональда Трампа в обсуждениях «вне своей компетенции».

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