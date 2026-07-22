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"Пятая колонна": в Госдуме набросились на россиян, недовольных топливным кризисом
Политическая верхушка России жестко ответила на общественное недовольство из-за проблем с горючим.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин приравнял к «пятой колонне» всех граждан, выражающих недовольство топливным кризисом. Политик назвал такие настроения разрушительными и крайне опасными.
Его заявление было распространено российскими средствами массовой пропаганды.
Володин назвал «пятой колонной» россиян, критикующих власть из-за топливного кризиса.
«Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже пахнет другим, „пятой колонной“ внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны», — сказал спикер Госдумы.
Он также призвал бороться за страну.
«За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, нужно поддержать», — сказал политик.
Напомним, из-за украинских ударов по НПЗ Россия столкнулась с топливным кризисом, охватившим все часовые пояса. В июле производство бензина упало до 65% спроса. Самая сложная ситуация возникла в оккупированном Крыму и после атаки на Московский НПЗ в июне, однако поставки в Москву удалось стабилизировать благодаря перенаправлению горючего из Урала, Сибири, Беларуси и импорта из Индии.