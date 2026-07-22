"Пятая колонна": в Госдуме набросились на россиян, недовольных топливным кризисом

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин / © Associated Press

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин приравнял к «пятой колонне» всех граждан, выражающих недовольство топливным кризисом. Политик назвал такие настроения разрушительными и крайне опасными.

Его заявление было распространено российскими средствами массовой пропаганды.

Володин назвал «пятой колонной» россиян, критикующих власть из-за топливного кризиса.

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«Эти темы нельзя политизировать ни в коем случае. Потому что это уже пахнет другим, „пятой колонной“ внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны», — сказал спикер Госдумы.

Он также призвал бороться за страну.

«За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, нужно поддержать», — сказал политик.

Напомним, из-за украинских ударов по НПЗ Россия столкнулась с топливным кризисом, охватившим все часовые пояса. В июле производство бензина упало до 65% спроса. Самая сложная ситуация возникла в оккупированном Крыму и после атаки на Московский НПЗ в июне, однако поставки в Москву удалось стабилизировать благодаря перенаправлению горючего из Урала, Сибири, Беларуси и импорта из Индии.

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