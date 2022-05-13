"Пятница, 13": в Кремле дали "апокалиптический" прогноз и запугивают войнами и голодом из-за санкций

"Пятница, 13": в Кремле дали "апокалиптический" прогноз и запугивают войнами и голодом из-за санкций

Кремль пытается запугать своих противников тем, что санкции против РФ могут привести чуть ли не к "апокалиптическим" последствиям. Таким образом, Россия отчаянно хочет избежать введения ограничений против нее.

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перечислил последствия, которые, по его мнению, могут возникнуть после введения новых санкций против России.

Соратник Путина разместил на своем канале в Telegram сообщение, которое начал со слов: "ПЯТНИЦА, 13. Что будет дальше, или Мир после антироссийских санкций (совсем не прогноз)", — написал Медведев, пытаясь запугать общество "расплатой" за санкции.

По убеждению Медведева, санкции против РФ могут привести к новым региональным войнам, эпидемиям и голоду в отдельных странах. Также это якобы чревато большим логистическим кризисом.

"Разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полёты над территорией России", — уверяет он.

Также Медведев пугает новыми региональными военными конфликтами и активизацией терроризма на Западе.

"Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков. Активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня обращено на разборки с Россией", — отметил Медведев.

Он добавил, что из-за санкций могут начаться новые эпидемии и, конечно, упомянул о биологическом оружии.

"Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", — говорит Медведев.

Также, по его словам, будут созданы новые международные альянсы на основе прагматических критериев и, в конечном счете, будет создана новая архитектура безопасности с "крушением американоцентрического мира".

Напомним, президент Европейского совета считает, что новый пакет санкций для России с эмбарго на нефть поддержат все страны ЕС.

К слову, днем ранее, 12 мая, Медведев пригрозил НАТО ядерной войной из-за "накачки Украины оружием".

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