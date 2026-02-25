Пятый год войны начался не по плану Кремля: как Украина ломает сценарий Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Пятый год полномасштабного вторжения России в Украину начинается для Москвы не очень хорошо. В частности, события на поле боя опровергают утверждение Кремля, что якобы победа оккупационного войска неизбежна. Мол, поэтому Украина должна показаться требованиям России, прежде чем ее позиции еще больше ухудшатся.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Недавние успехи ВСУ на поле боя опровергают утверждение России о том, что ситуация для Украины может ухудшаться, чем дольше Киев медлит с капитуляцией перед российскими требованиями.

Ситуация на фронте

Реалии фронта на конец февраля 2026-го показывают, что дальнейшие значительные российские достижения неизбежны. Украинские войска недавно достигли наиболее значительных достижений на поле боя — с начала вторжения в Курскую область в августе 2024-го и освободили наибольшую часть территории с момента контрнаступления 2023-го.

В середине декабря прошлого года Силы обороны начали серию контратак в районе Купянска и вернули не менее 183 кв км, вытеснив захватчиков из нескольких населенных пунктов вблизи города. Более того, Украина удерживает свои достижения в Купянске. Текущая динамика боя не свидетельствует о том, что Россия скоро вернет территории в этом районе.

Украинские силы также приступили к ограниченным контратакам в начале февраля 2026-го, в результате которых освободили несколько населенных пунктов на направлениях Александровки и Гуляйполя в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики ISW получили доказательства, что ВСУ освободили примерно 200 кв км в некоторых районах направлений Новопавловки, Александровки и Гуляйполя, потеряв лишь 35 кв км в других районах на этих участках фронта за тот же период времени, что привело к чистому приросту в 165 кв км в феврале. Украинские силы продолжают ограниченные контратаки в этих районах.

Однако, считают в Институте, по всей вероятности, российские войска стабилизируют свои позиции и даже снова начнут наступать, потому что подготовка к весенне-летнему наступлению России 2026 года близится к завершению.

«Украинские контратаки сорвали усилия России по созданию условий для весенне-летнего наступления 2026 и заставят россиян сначала бороться за установление стабильных оборонных позиций, прежде чем начать борьбу за возвращение утраченных позиций. Только тогда они смогут перейти к планируемым наступательным операциям», — говорится в отчете.

Потеря Starlink и запрет Telegram

Аналитики считают, что многочисленные локальные украинские контратаки, вероятно, окажут длительное влияние на способность оккупантов достичь значительного прогресса на ключевых участках линии этой весны.

В ISW отмечают, что успешные действия ВСУ частично реализовались из-за проблем с российским командованием и управлением и связью, вызванных усилиями миллиардера Илона Маска вместе с Минобороны Украины остановить оккупантов от незаконного использования Starlink для своих операций.

Командование, управление и связь русских войск также пострадали от решения Москвы ограничить их доступ и использование Telegram. Эту платформу солдаты-оккупанты используют для осуществления различных важных военных коммуникаций вдоль линии фронта.

«Похоже, что Кремль не знал о том, в какой степени его армия продолжает полагаться на эту платформу для оперативных военных целей, и отдавал приоритет обеспечению контроля над информационным пространством, а не проведению военных операций даже после того, как им стало известно об этой зависимости», — говорится в отчете американских аналитиков.

Однако следует отметить, что Украина провела успешное наступление на возвращение территорий в Купянске еще до того, как захватчики столкнулись с серией проблем со связью. События в этом городе на Харьковщине показывают, что ВСУ все еще способны добиваться значительных успехов на поле боя даже при отсутствии внешних перебоев в связи и командовании России.

Украинская армия в контратаке использует разреженность и истощение войск страны-агрессорки, продвинувшихся небольшим количеством, используя тактику инфильтрации. Однако Кремль заставляет их двигаться быстрее, чем они могут закрепить линии связи и обеспечить подкрепление.

Россияне, вероятно, оправятся и адаптируются, и линии будут продолжать смещаться в любом направлении, поскольку каждая сторона получает временное преимущество, но одно должно быть понятно: Россия не обеспечила себе постоянное преимущество, которое просто позволит российским войскам продолжать беспрепятственно продвигаться, чем дольше будет продолжаться война.

Цели Путина в войне

Вторжение РФ продолжается уже пятый год. Впрочем, отмечают в ISW, РФ не смогла достичь ни одной из своих начальных военных целей, терпя неудачи на поле боя на фоне роста потерь.

«Фюрер» Владимир Путин начал свое полномасштабное вторжение четыре года назад с неудачной попытки «захватить Киев за три дня». Его войска тоже пытались, но не смогли захватить Харьков, всю Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, или Николаевскую и Одесскую — среди других начальных целей российских военных операций. Российским войскам до сих пор не удалось захватить четыре области, которые Россия незаконно аннексировала в 2022 году.

Путин начал свое вторжение с целью «денацификации» Украины — это российский код для замены демократически избранного правительства пророссийским марионеточным государством. В то же время страна наоборот остается преданной проведению свободных и честных демократических выборов в соответствии с собственной конституцией и законами.

Путин также намерен «демилитаризировать» Украину — сократить численность Вооруженных сил до такого низкого уровня, чтобы Киев не смог защитить себя от предстоящей агрессии. Вместо этого ВСУ сейчас уступают только России по численности и сильнейшей армии в Европе и делятся четырехлетним боевым опытом с Западом.

В Институте отмечают, что довоенные требования Путина также включали прекращение расширения НАТО и удержание от развертывания оружия новым государствам-членам Альянса. Впрочем, вторжение РФ побудило Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

Европа объединилась, чтобы помочь Украине бороться с российской агрессией, предоставляя миллиарды военной поддержки и помощи наряду с миллиардами, предоставленными США. Европейские союзники Украины также создали Коалицию желающих, которая развернет миротворцев для защиты мирного соглашения в Украине.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков в четвертую годовщину вторжения сделал циничное заявление о главной «цели» войны. По его словам, «полностью цели спецоперации пока не достигнуты». Именно поэтому, говорит он, так называемое «сво», то есть война, продолжается. Песков также нагло добавил, мол, цель начавшейся в Украине войны — «безопасность людей на Донбассе».

