Пышный прием Си Цзиньпина в США закончился неожиданно: Портников раскрыл главный итог встречи с Трампом

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа не завершилась конкретными договоренностями, которые могли бы существенно изменить отношения между США и Китаем. Визит китайского лидера в Вашингтон Виталий Портников назвал событием без реального прорыва.

Об этом Портников заявил в программе «Черный ящик» в эфире Эспрессо.

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Чем завершился визит Си Цзиньпина в США

Журналист отметил, что, несмотря на торжественный прием китайского лидера, во время встречи не был достигнут существенный прогресс в вопросах, которые остаются принципиальными для обоих государств.

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«Если говорить о результатах такого пышного государственного визита главы Китайской Народной Республики в Соединенные Штаты, он закончился тем, чем должен был закончиться, — нечем. Никаких реальных конкретных результатов никто не может привести», — сказал Портников.

По его словам, для Си Цзиньпина важно было само торжество визита, в частности, как демонстрация равноправного диалога с президентом США.

Что Портников сказал о политике Трампа в отношении Китая

Отдельно журналист обратил внимание на политику Дональда Трампа по отношению к Китаю. По его мнению, непредсказуемость американского президента теряет преимущество, если за угрозами и резкими решениями не происходит достижения заявленных целей.

«Мы можем все, что угодно говорить о непредсказуемости Трампа, но он, по-моему, для таких лидеров, как Си Цзиньпин или Путин, абсолютно предсказуем. Они видят, что он ничего такого серьезного сделать не может или не желает, когда речь идет о них», — заявил журналист.

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Как это может влиять на Украину

Портников считает, что при таком развитии событий сохраняется статус-кво в отношениях между великими государствами, который, по его оценке, неблагоприятный для Украины.

Он отметил, что при таком сценарии Украина не получает значительной прямой финансовой помощи от США, а американское оружие поступает, в частности, через механизмы закупок европейскими партнерами.

В то же время Китай продолжает экономическое взаимодействие с Россией, в частности закупает российские энергоносители.

Встреча Си и Трампа — последние новости

Напомним, 23-25 сентября в США с государственным визитом находился лидер Китая Си Цзиньпин. Это была помпезная встреча. Дональд Трамп и первая леди Мелания лично встретили его на авиабазе Эндрюс у Вашингтона. После визита глава Белого дома сообщил о новых планах провести с китайским лидером еще две встречи до конца 2026 года.

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Среди тем, о которых говорили Трамп и Си, была война в Украине. Впрочем, никаких деталей ни США, ни Китай не предоставили.

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