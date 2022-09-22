"Пытается оправдать свои катастрофические неудачи": британский премьер раскритиковала действия Путина

Диктатор Владимира Путин 21 сентября заявил о частичной мобилизации в стране, а также поддержал заявления марионеточных "ЛДНР" и коллаборантов из Херсона о проведении "референдумов". Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс критикует такие действия главы Кремля.

Об этом Трасс сказала в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Глава британского правительства раскритиковала действия президента-диктатора РФ Владимира Путина. По ее словам, "фюрер" делает "еще больше фальшивых заявлений и лязгает оружием, но это не сработает"

"Сегодня утром мы увидели, как Путин отчаянно пытается оправдать свои катастрофические неудачи, он удваивает свои усилия, посылая еще больше резервистов на страшную судьбу", — подчеркнула Лиз Трасс.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Кроме того, он заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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