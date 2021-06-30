Пытается получить преимущество: на Банковой прокомментировали заявление Путина о возможной встрече с Зеленским

Подоляк считает, что Путин подтвердил возможность переговоров с Зеленским.
Глава Кремля Владимир Путин, который 30 июня заявил, что не видит смысла в встрече с президентом РФ Владимиром Зеленским, все же не исключает возможность двусторонних переговоров, свидетельствует о важности для него таких переговоров.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".
Он отметил, что в публичных заявлениях Путин пытается получить преимущество в том или ином вопросе и его высказывание о "якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины — из этого же разряда".
Кроме того, по его словам, активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.
"С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, следует обращать внимание на формулировку ... Однако, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", — подчеркнул Подоляк.
Также в Офисе президента считают, что у России есть связанные с Украиной вопросы, которые бы Путин хотел бы обсудить лично.
"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что происходит у нас", — сказал он.
Напомним, 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ему надо понять, о чем говорить. По словам Путина, Зеленский "отдал Украину под внешнее управление" поэтому он не понимает, есть ли смысл с ним встречаться.