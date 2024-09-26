"Пытается вызвать новую волну паники": аналитики оценили угрозы Путина применить ядерное оружие

Цель этих заявлений — сдержать Запад и повлиять на дальнейшую помощь Украине, считают эксперты.

Россия вряд ли применит ядерное оружие, а президент РФ Владимир Путин пытается вызвать новую волну паники у западных лидеров внесением изменений в ядерную доктрину.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Путин, вероятно, намерен вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию ядерной саблей и вызвать новую волну паники среди западных политиков в особенно критический момент западных политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что Путин продолжает угрожать возможностью ядерной конфронтации между Россией и Западом, чтобы усилить контроль над процессом принятия решений по предоставлению разрешения Украине избивать западное оружие по военным объектам в России.

"ISW уже давно считает, что российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию самосдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие", — отмечается в отчете.

Напомним, Путин 25 сентября предложил внести ряд изменений в основы государственной политики в области ядерного сдерживания РФ.

В частности, основанием для ядерного ответа России Путин назвал "критическую угрозу суверенитету РФ и простому оружию".

"В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но при участии или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", – сказал Путин.

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