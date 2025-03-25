"Пытаются обмануть весь мир": Зеленский заявил о манипуляциях россиян

Украина готова работать максимально быстро и прозрачно для завершения войны. Но, к сожалению, уже сейчас, прямо в день переговоров, россияне уже начали манипулировать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 25 марта.

"Уже они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, которые опубликованы Белым домом. Каждый может увидеть, что там указано. И есть то, о чем снова лжет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и как будто бы 8 марта".

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Он напомнил, что Москва "всегда лжет".

"И это зависит от мира – от всех, кому реально нужен мир, – разрешат ли снова Москве врать", – сказал Зеленский.

Он также заверил, что Украина будет делать все, чтобы договоренности сработали и чтобы не было ударов, однако россияне должны знать и должны осознавать: если они будут наносить удары, то получат сильный ответ.

"И ответственность будет на них. И если россияне потом будут рассказывать басни, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все все увидят", – сказал президент.

Он в очередной раз напомнил, что с 11 марта на столе переговоров лежит предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня – везде, а не только об энергетике и Черном море. И именно Россия на это не согласилась. Именно позиция Кремля затягивает эту войну.

"Тогда, когда Путин не сказал "да" безусловному прекращению огня, новых санкций против России не было. Сейчас Москва что-то там требует по снятию части санкций, хотя три года рассказывает, что санкции им якобы не страшны и даже полезны. Но если не сработает еще и эта договоренность, если россияне не выполнят условий сегодня, считаю я, должна быть одна: точно новые санкции, точно большее давление", – отметил президент.

Он сообщил, что то, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, покажет многое, если не все. И если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то нужно будет принимать новые меры – именно против Москвы.

"Дипломатия должна работать. Мы с украинской стороны делаем все для этого", – добавил Зеленский.

Напомним, МИД России сделал циничное заявление по поводу Запорожской АЭС.

Также Кремль опубликовал свое заявление по результатам переговоров с США. Он требует отмены санкций.

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