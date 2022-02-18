"Пьют кофе, общаются, посещают музеи, театры": Садовый рассказал, сколько дипломатов переехало во Львов

Андрей Садовый и временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, которая вместе с командой посольства на время переехала в город / УНИАН

По оценкам мэра людей много, как это часто бывает во Львове, но это далеко не массовое переселение.

Во Львов временно перевезли свои посольства около десяти стран, сюда переехали более ста работников разных дипмиссий за последние недели.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал в интервью BBC Украина, опубликованном в пятницу, 18 февраля.

"Если говорить о дипломатах, то это более ста человек. Мы максимально им помогаем, чтобы они комфортно чувствовали себя. Многие из них приезжают во Львов впервые и говорят: вау, у вас так хорошо", — отметил он.

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По словам мэра, они пьют кофе, общаются, посещают музеи, театры.

"Если говорить о простых жителях из разных городов, то мы не наблюдаем какой-то активности. Да, каждый день во Львове есть туристы — они приезжают и уезжают. Общаясь с владельцами гостиниц, хостелов, я не вижу каких-то аномальных явлений. Поэтому все окей ", – резюмировал он.

Напомним:

Между тем Служба безопасности во Львовской области предупредила о российских провокаторах, которые могут прибывать в регион, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Наемники могут приезжать из России, Беларуси, оккупированных территорий Донбасса и из аннексированного Крыма.

Секретарь СНБО призвал не обращать внимание на провокации России

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