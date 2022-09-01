"Раба, подножка, грязь Москвы": Данилов ответил на заявление Матвиенко о достаточности ресурсов для победы России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России якобы хватит ресурсов, чтобы завершить войну против Украины победой.

На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, заявив, что России должно хватить ресурсов на репарации и контрибуции для Украины.

Об этом он написал в Сети.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, нравственных", – сказала Матвиенко.

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Отвечая ей, Данилов заметил, что Россию ждет Гаагский трибунал.

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", – говорится в заявлении секретаря СНБО.

Напомним, Россия сдвинула к концу осени сроки проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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