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Рабочие места, налоги и развитие громад: Ким объяснил ценность фермерства во время войны
Экономическая устойчивость страны во время войны в значительной степени зависит от способности сохранить и развивать фермерство, в частности, на прифронтовых территориях.
Об этом говорится в блоге главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
«Фермерство — это рабочие места, развитие громад, продовольственная безопасность и экономическая устойчивость государства. Поэтому его поддержка является инвестицией не только в аграрный сектор, но и в экономическую устойчивость и будущее Украины», — подчеркнул Ким.
По его словам, в Украине наряду с крупными агрокомпаниями, обеспечивающими значительную часть экспортного потенциала государства, работают фермерские хозяйства разного масштаба, и именно эта модель позволяет стране оставаться одним из ключевых участников мирового аграрного рынка.
«Для многих украинских громад фермерское хозяйство является одним из ключевых центров экономической жизни. Это рабочие места, налоги в местные бюджеты, поддержка социальной инфраструктуры, заказы для местного бизнеса и возможность для людей работать и строить будущее там, где они родились и живут», — отметил он.
Глава области убежден, что Украина должна постепенно переходить от экспорта преимущественно сырьевой продукции к производству товаров с высокой добавленной стоимостью.
«Чем большая часть продукции будет перерабатываться внутри страны, тем больше рабочих мест, инвестиций и налоговых поступлений будет оставаться в экономике Украины. Поэтому аграрный сектор должен развиваться параллельно переработке, современной логистике и экспортной инфраструктуре», — написал он.
Особенно сложная ситуация, по мнению Кима, сложилась в прифронтовых общинах, где часть земель заминирована, инфраструктура испытывает разрушения, а доступ к орошению и логистике ограничен. Поэтому себестоимость производства растет, возможности для инвестиций сокращаются, а сами хозяйства часто не имеют финансовых резервов, которые позволяют безболезненно проходить через подобные кризисы.
«Значение фермерства не стоит измерять исключительно гектарами или объемами производства», — подчеркнул глава Николаевской ОВА.
Он также обратил внимание на неравномерную адаптацию аграриев к военным условиям: крупные предприятия нарастили производство, тогда как объемы в личных крестьянских хозяйствах сократились, а доступ к логистике, кредитным ресурсам и другим инструментам развития для малых фермерских хозяйств часто хуже.
«Фермер должен быть уверен, что может привлечь финансирование, обновить технику, расширить хозяйство, найти работников и планировать свою деятельность не от сезона к сезону, а на многие годы вперед. Так же важно, чтобы люди, которые десятилетиями работают на своей земле, имели возможность оставаться ее хозяевами, выкупать обрабатываемую землю и развивать собственное дело», — отметил Ким.