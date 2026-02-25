"Работа для окончания войны": Зеленский о результатах разговора с Трампом

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах своего сегодняшнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

По его словам, к разговору с американской стороны были приобщены представители Трампа — Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

«Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, работу для окончания войны», — отметил украинский лидер.

В частности, Зеленский отметил важность программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование Европой оружия американского производства.

Он отметил, что благодаря этой программе удается закупать снаряды к украинским средствам ПВО.

«Эта зима — самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать в США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь», — говорит президент Украины.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, над которыми завтра в Женеве будут работать представители США и Украины на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта.

Зеленский рассчитывает, что эта трехсторонняя встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров — с Трампом и Путиным.

«Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну», — подытожил Владимир Зеленский.

