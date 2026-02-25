- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 565
- Время на прочтение
- 2 мин
"Работа для окончания войны": Зеленский о результатах разговора с Трампом
Президент Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом и его командой перед встречей в Женеве.
Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах своего сегодняшнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.
По его словам, к разговору с американской стороны были приобщены представители Трампа — Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.
«Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, работу для окончания войны», — отметил украинский лидер.
В частности, Зеленский отметил важность программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование Европой оружия американского производства.
Он отметил, что благодаря этой программе удается закупать снаряды к украинским средствам ПВО.
«Эта зима — самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать в США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь», — говорит президент Украины.
Кроме того, стороны обсудили вопросы, над которыми завтра в Женеве будут работать представители США и Украины на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта.
Зеленский рассчитывает, что эта трехсторонняя встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров — с Трампом и Путиным.
«Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну», — подытожил Владимир Зеленский.
Что известно о переговорах об окончании войны: последние новости
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию войны в Украине.
Напомним, недавно у Путина было сделано новое заявление о переговорах с Украиной.