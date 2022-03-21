"Работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир": полный текст обращения президента Зеленского

"Работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир": полный текст обращения президента Зеленского

Он убежден, что на суде Божьем русские оккупанты получат достойное наказание.

На ночь 21 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к народу.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Приводим полный текст обращения главы украинской нации без изменений.

"Свободный народ свободной страны!

Завершились уже 25-е сутки, как русские военные уехали "на учебу", а оказались на нашей земле. Все они так говорят, когда попадают в плен.

Уже 25 сутки, как русские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей. Как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами. Хотя бы в каком-нибудь городе нашего государства. Хотя бы в какой-нибудь деревне.

А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий.

На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал. Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла. За все, что они сделали против наших людей, обычных украинцев. Против мирных людей. В Ахтырке и Харькове, в Бородянке и Чернигове. В Волновахе и Мариуполе. И многих других наших отважных городов.

В блокадном Мариуполе российская авиация сбросила бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Укрывались от обстрелов, от бомбардировки. Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей. Преимущественно – женщины и дети, люди постарше. Они – под завалами. Мы не знаем, сколько живых.

Но знаем, что того летчика, который сбросил бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили около сотни других таких же массовых убийц.

Сегодня я выступил в Кнессете перед всеми депутатами и чиновниками. Но прежде я говорил от вашего имени, от имени всех украинцев, говорил с народом Израиля, который, я уверен, понимает нас. Как свободные люди – свободные люди.

Конечно, у Израиля есть свои интересы, стратегия защиты своих граждан. Мы это понимаем. Премьер-министр Израиля Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир. Если это возможно.

Ну, а у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача.

Ведь в первый раз в истории президент иностранной страны выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля.

Уже один этот факт подтверждает, как в Москве все не так.

В течение суток 20 марта работали только 4 гуманитарных коридора. Всего эвакуировано 7295 человек. Почти 4 тысячи мариупольцев в день прибыли в Запорожье.

Завтра утром готовимся направить в Мариуполь новые автобусы, чтобы продолжить эту важную миссию. Более 3 тысяч человек спасли в Киевской области. Но в Харьковской области... Российские войска захватили нашу колонну, наш гуманитарный груз для Волчанска. Нет связи сейчас с шестью людьми. Пять водителей и один врач. Будем их освобождать. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое.

Херсонская область сегодня снова сражалась. Я им благодарен. Снова на улицах. И, как всегда– за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью. Без оружия против оккупантов. Против выстрелов и военных машин. Это подвиг, вдохновляющий всех нас. Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ.

Днем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Настоящим другом Украины, который не сомневается и не ищет отговорок.

Договорились о конкретной поддержке нашего государства на саммитах на следующей неделе – "Большой семерке" и НАТО. Хотя мы не являемся членами этих организаций, но я вижу, что как минимум один голос у Украины там есть.

Также пообщался с Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Звездной парой, искренне верящей в нас, в нашу победу, в наше будущее. Они помогают украинским вынужденным переселенцам, собирая средства. И уже вдвоем собрали 35 миллионов долларов. Поблагодарил их от нашего народа, всех нас. Согласитесь, это хороший результат только для одной пары наших друзей в Америке.

А мы работаем над тем, чтобы нашими друзьями был весь мир.

Лично вручил государственные награды украинским разведчикам. Прошу отнестись с пониманием – я не могу назвать публично их имена.

Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весом, что ордена и звание Герой Украины для них – это минимум, который мы можем им дать. Чтобы просто отблагодарить. Им и всем нашим героям. Благодаря которым мы держимся. И неплохо.

А Украина – живет.

Слава Украине!", — говорится в тексте обращения к украинской нации.

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